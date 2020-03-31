實體展延期貿協改搭線上展館 織襪展打先鋒360度3D展出

因應國際展覽受疫情影響延期、停辦，造成實體外銷趨緩，為輔導中小企業透過數位貿易搶攻線上逆勢成長商機，外貿協會今（31）日表示，將擴大協助超過40個受影響實體展團轉型設立線上展覽、虛擬展館專區，打前鋒的「織襪眼鏡時尚虛擬展館」上線，讓買主在家跨國逛展，直接詢價、下單。

貿協今天舉辦線上虛擬展館啟動記者會，秘書長葉明水表示，2月起為面對疫情升溫、實體外銷挑戰，貿協立即啟動多元數位貿易服務資源，輔導中小企業加強掌握線上轉單效應與商機，擴大視訊採購規模，積極爭取取消來台買主以視訊方式媒合台灣供應商。

葉明水表示，為了防疫貿協實體展停辦到6月，原訂6月舉行的COMPUTEX將延到9月底，有30多國參加的食品展也會延到12月17至20日。

有鑒於疫情在歐美等主要市場持續升溫，貿協決定應用拍攝360度型錄、3D模型建置，成立線上展館，第一個主題型的線上展館「織襪眼鏡時尚虛擬展館」今天開幕，原為貿協攜帶廠商展品前往日本最大東京時尚匯集展，但日前收到大會公告延期，因此決定透過數位突破限制，如期上線以虛擬展館展出國際品牌指定採購的絲襪 、創新咖啡紗3D無縫襪子、布料與眼鏡等台灣時尚產業商品。

貿協表示，後續還有IoT/智慧醫療館、工業主題館、台灣形象展的跨境電商館三展館接棒上線，與今天開館的織襪眼鏡時尚館，共四大風格虛擬展館上線，展出250項台灣中小企業特色商品，結合旗下台灣經貿網以跨境電商方式，創造24小時不間斷展覽空間。