居家宅經濟發威 零售通路業者估可拉抬業績二成

受新冠肺炎疫情影響，再加上醫師呼籲四天連假能不出門就不出門，免得防疫出現破口，再加上氣象預測清明時節雨紛紛，預估應會有不少人選擇四天宅在家當個沙發馬鈴薯。零售通路業者瞄準「宅經濟 」，APP和線下實體齊推咖啡、麵包、甜點、休閒零食，以及自煮料理，還有清潔類商品的相關優惠，預估可拉抬業績二成。

全聯表示，連假期間全台超過520家設有「OFF COFFEE」的門市，推出全品項熱飲現折10元、冰飲現折5元優惠，等於熱美式最低只需15元，熱拿鐵則只要25元，以及休閒零食買1送1、糖果第2件5折起等，線上部分的「PX GO！全聯線上購」更有全館消費滿1000元還可抽A5和牛活動。

預估今年清明連假將呈現多雨的天氣，萊爾富針對清明掃墓祭祖的民眾，不僅增加礦泉水、免洗餐具、濕紙巾、隨身面紙、防蚊液等備貨量，雨衣雨具也將增加二成的備貨。同時也看好連假「宅商機」，自明（1）日至4月7日，則推出現煮咖啡、麵包、飲料、冰品、糖果、巧克力等商品，最低買一送一優惠。

此外，近期因受到新冠肺炎疫情影響，讓不少民眾為了安全防疫，選擇在家簡易自煮料理或儲糧防疫。萊爾富此次結盟裕賀食品推出「饕級牛肉大賞」活動，採門市現售與專刊預購雙管齊下。同時， 針對懶得出門選購的民眾，萊爾富也結盟foodpanda於六都近600家門市，提供約250項商品的外送服務。

全家便利商店則以「陪伴民眾三餐」為提案，集結線上與線下優惠活動，線上端出全家APP商品預售咖啡優惠、線下實體店則有私品茶優惠及晚間鮮食促銷活動。另外，同步迎接兒童節到來，麵包、甜點也耍萌，推出小朋友最愛的迪士尼肖像包裝，搶攻大人荷包。