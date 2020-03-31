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因應疫情 北市稅捐處調減娛樂稅查定課徵業者之營業額
台北市稅捐處今（31）日表示，因新冠肺炎疫情影響，民眾減少出入密閉空間，娛樂業者生意普遍不佳，為減輕業者的負擔，主動按營業情形調減台北市查定課徵娛樂稅業者之營業額。
稅捐處進一步表示，因疫情於今年1月下旬較為顯著，該月份影響期間約三分之一，故將娛樂稅查定營業額調減10%，2月至6月則各調減30%；另外對於自動報繳娛樂稅之業者，因係由業者自行依實際收入申報營業額，已具自動調降營業額機制，娛樂稅已因申報營業額減少而減輕，故不再調減。
稅捐處說，民眾如需進一步瞭解相關地方稅法令規定，可就近向稅捐處所屬分處洽詢，亦可撥打稅捐處服務電話（02）23949211分機181、182，有專人提供服務及解答。
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