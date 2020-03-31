疫情升溫 高速公路服務區安全防疫升級

為因應新冠肺炎疫情升高，國道各服務區自今年4月1日起全面提升防疫措施，除更換公廁洗手台為感應式水龍頭並調整出水量以提供用路人正確洗手服務外，亦配置紅外線熱像儀及額溫槍，針對進入服務大廳民眾全面量測體溫，確保公共場站安全。

交通部高公局今（31）日表示，為全面提升國道服務區場站安全防疫，自4月1日起，國道各服務區大廳入口將統一用路人進出動線之管制，對進入大廳者進行全面體溫量測作業，若體溫超過規定37.5度者，將禁止進入服務大廳並請盡速返家就醫，以有效阻隔可疑傳染帶源者進入公共內部空間。

目前已於石碇及關西2處服務區安裝紅外線熱像儀，並開始啟用自動體溫量測，其餘服務區採購熱像儀自今年4月1日起逐步到貨進行安裝作業，國道全線15個服務區，估計設置35台紅外線熱像儀自動體溫感測設備，以提供用路人安心且舒適的服務用餐空間。

另外，國道各服務區已加強人員自我管控及清潔消毒防疫工作，包括第一線服務人員（含各經營廠商）每日上班前進行體溫量測正常者，才能進行服務管理工作，並於執勤服務前進行手部清潔消毒殺菌作業，工作全程配戴口罩，於服務區服務大廳入口處提供乾洗液或75%酒精供民眾自行洗手消毒，確保公共場站飲食衛生安全。

國道服務區各項公共設施設備除每日上、下午定期的清潔與消毒外，針對如門手把、開關、按鈕等均再加強清潔與消毒頻率(以不少於兩小時)等各項積極防疫措施，讓國道各服務區配合各項防疫措施，安全防疫全面再升級