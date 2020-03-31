裕隆史上首度減資彌補累虧！自有品牌夢，為什麼「養出4個大洞」大虧244.65億元？

摘要 1.裕隆史上首度辦理減資以彌補虧損，該公司去年淨損244.65億元，比該公司2010年到2018年的稅後淨利加總還多。董事會通過減資案，將減資57.29億元彌補累積虧損，減資幅度達36.4%。 2.以民族工業及造車夢為始的品牌之路，走到進退兩難的境地，背後，是因執行力跟不上創意等一連串錯誤的決策。如今，裕隆已幾乎放下品牌，開始務實回歸製造本業。

裕隆史上首度辦理減資以彌補虧損！

3月30日，裕隆董事會通過2019年財報，該公司去年淨損244.65億元，這數字，比裕隆從2010年到2018年的稅後淨利加總還多。同時，董事會也通過減資案，將減資57.29億元彌補累積虧損，減資幅度達36.4%。全案將在今年六月股東會上進行討論表決。

裕隆雖然未明講，但虧損持續擴大，背後主因便是經營了12年的自有品牌納智捷。

讓納智捷走入今天品牌式微命運、甚至讓集團大虧的原因，其實是內部一連串錯誤的決策，以及跟不上創意的執行力。

自從裕隆集團前執行長嚴凱泰在2018年12月病逝後，該公司的壞消息一個一個被掀開。

該公司去年第三季財報顯示，稅後淨損達15.7億元，每股淨損擴大至1.07元，去年全年納智捷在台灣掛牌量僅4,128輛，市佔率0.9%，較前一年衰退57.4%；更不用說中國市場，到去年第二季止，只有1,300多輛的銷售量，等於產能12萬輛的工廠，只要工作四天就能製造完。

去年第四季，就在原裕隆集團副執行長陳國榮請辭納智捷董事長一職後，裕隆也馬不停蹄展開一連串和銀行團的會議。

「一個納智捷，養出四個大洞，」一位裕隆集團前高層嘆口氣說。

進軍中國失利，豪擲六億人民幣收拾殘局

包括華創車電、品牌公司台灣納智捷、在中國合資的納智捷製造廠東風裕隆，以及中國的銷售公司杭州納智捷，都是該公司沉重的包袱。

以裕隆為人詬病的中國市場為例。

早在三年前，為了在中國發展納智捷，而與中國東風汽車成立的東風裕隆，東風即已撤出管理團隊，也不再注資；同時因銷售不佳，東風不願再負擔銷售成本與責任，而將原本負責銷售的東風裕隆銷售公司，併進東風裕隆後走入歷史。

裕隆只好再投資六億人民幣，於中國獨資成立杭州納智捷，掌管車型開發、銷售、通路到售後服務等。

回頭看台灣，這幾年來，撐不下去打算退出的納智捷經銷商，台灣納智捷也一一增資承接，最後，連過去國際大車廠都下放的經銷權，裕隆也不得不扛在肩上。

要補的洞愈來愈大，卻全由裕隆獨自苦撐著，累積起來的財務黑洞，粗估約七百億元。

接任裕隆集團執行長一職的嚴凱泰遺孀嚴陳莉蓮，去年以來，不只徵詢裕隆決策委員會成員林信義、戚維功、張樑等人意見，也曾跟外部的車界大老請益，想真正了解中國車市的問題，尋求專業幫助。

她透過各項會議追究虧錢的原因，為縮減虧損，華創實行優退及廠辦合一到苗栗工廠，華創總經理李俊忠也自我請辭，連同五年前，高薪聘請來的日產東瀛戰神GT-R設計師水野和敏也不再續聘。

兩位被陳國榮重用的高階主管接連離開後，隨即他也請辭華創和納智捷董事長的位置，以示負責，唯華創董事長一職被慰留。

以民族工業及造車夢為始的品牌之路，為什麼走到進退兩難，必須咎責的窘境？

首先是執行力跟不上創意。

執行力跟不上創意，撤換高層咎責

2009年納智捷推出時，定位為世界第一部智慧科技車，初期銷售量高峰時曾在兩岸年銷七萬輛。

嚴凱泰「納智捷」（Luxgen）品牌夢醞釀超過20年。 圖／聯合報系資料照片

「智慧車定位很好，但（要這樣定位）就要真的在這上面領先別人很多，」一位歐系車品牌負責行銷的高層說。

但當年宏達電協助打造的電控系統，並不穩定，功能又過於複雜，加上近年全球車廠在先進駕駛輔助系統上愈加完善，納智捷進步不夠快的智慧科技配備，反成缺點。

當年，擔任顧問角色的林信義在看完第一輛車M七後，曾建議應再延一年，將品質問題改善完再推，但最後仍在半年內就急著推向市場。

然而更深究，納智捷逐一浮現的品質困境，也許，比起資源、市場規模的限制，更大原因來自「一連串的決策錯誤，」一位裕隆集團高層說。

嚴凱泰說，他的生命是和納智捷劃上等號的。而陳國榮，就是那個使命必達，幫嚴凱泰造夢、圓夢的人。

他在集團內形同嚴凱泰的分身，集團大小事都必須經過他這位副執行長一關，一位前裕隆集團高層回憶，「以前我們和老闆（嚴凱泰）討論完，他都會說，我要再問陳國榮。」

位極人臣的陳國榮，得到嚴凱泰完全授權，慢慢的，「集團裡也變成一言堂。」一位和納智捷品牌互動深的車界人士說，有時和納智捷開會，想法若和陳國榮的指示不同，就會被打槍，「KR（陳國榮）是神，不可能不對。」

例如，三年前在東風要求下推出房車S 3，納智捷並無1.6CC的引擎，當時東風汽車給納智捷兩種方案，結果陳國榮拍板採用的引擎，卻發生車輛抖動與引擎積碳嚴重等問題，進行召回檢修。

愛看商業書籍，喜歡談差異化與創新的陳國榮，在內部，被大家稱為「idea man」。

但一位集團主管觀察，為了追求差異化、創新，陳國榮只要有什麼想法，就會不斷丟題目給華創，哥兒們李俊忠則是無條件照單全收，底下更沒有人敢說這不是客戶要的，或資源不足以支持這創新，就悶著頭砸錢研發，例如他們還曾砸重心研發「透明底盤」，但實用度並不高。

「為了研發，就在那裡磨磨磨，一直拖，到最後成本花了很多，東西做不出來，也無所謂，KR（陳國榮）會馬上再丟一個idea給他們，他們就一直delay，然後成本也一直上升⋯⋯。」

類似情形，也發生在近期同時被暫停開發的裕隆城一案上。規劃已超過十年的新店裕隆城，其中的住商區，為求差異化和創新，重金力邀普立茲克建築獎的札哈哈蒂設計，一到八樓為大型商場，上面則是三棟豪宅，但工程難度及成本都極高，光施工費就超過二百億元。

「只有裡子才能養小孩」，回歸製造代工務實止血

現在光背著納智捷，就已讓裕隆集團喘不過氣，根本無力再支持裕隆城的龐大支出。先前三月初傳出，第二期純住宅區將近7,500坪的土地有意帶建照出售，開價超過200億元。

「現在最重要是如何止血，已經沒有顏面的問題，而是生存的問題，」裕隆集團高層說。

嚴凱泰在多年前接受媒體採訪時也曾說：「面子無法養小孩，只有裡子才能養小孩。」如今看來，嚴陳莉蓮要徹底貫徹嚴凱泰的意志。

從撤換主管、認列虧損到減資彌補累虧，甚至針對華創的大規模裁員與優退，嚴陳莉蓮努力的幫集團止血，並務實回歸製造本業，想跨足多品牌代工。

有人說，對於冠上夫姓的嚴陳莉蓮來說，如今已沒有顏面的問題，而是生存的問題。

走了一圈，這個六十年老集團的品牌夢雖已式微，但特別是在這個數十年一見的黑天鵝時刻，或許務實的活下去，反而是最好的出路。

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