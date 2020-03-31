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展覽頻取消、延期 貿協嘗試3D虛擬展

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
新冠疫情難料，貿協決定首次嘗試3Ｄ虛擬展，並於五月上線，進行為期一年的展示。 圖／聯合報系資料照片
新冠疫情難料，貿協決定首次嘗試3Ｄ虛擬展，並於五月上線，進行為期一年的展示。 圖／聯合報系資料照片

新冠疫情難料，原訂六月登場的國內展覽紛紛延期。外貿協會昨天宣布，原訂於六月舉辦的「台灣國際醫療暨健康照護展」、「台灣國際醫材製造及零組件展」將延期至今年十月十五日至十七日在南港展覽館舉行，並同期展出也已經在網站公告取消的「台灣國際美容展」。

到目前為止，貿協受疫情影響而取消或延期的國內專業展已經有十三個，據了解，六月的「台北國際食品展覽會」也將延期。

貿協表示，為持續協助國內業者開拓國內外商機，在六月醫療與醫材展原檔期間，推出廠商線上新品發表及視訊採購洽談會等活動，為十月展覽暖身。

另外，經過延期、又取消，一波三折的「台北國際自行車展」及「台北國際體育用品展」，貿協則決定首次嘗試3Ｄ虛擬展，並於五月上線，進行為期一年的展示，除了透過ＶＲ（虛擬實境）三百六十度展示產品細節外，也可置入連結提供買主直接洽詢廠商。

疫情 醫材 車展

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