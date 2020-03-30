周品均打造Wstyle 走出自信女性風格

周品均算得上是台灣電商界代表性人物。她2004年與前夫創立東京著衣，在電商平台從小小網店做到網購女裝第一品牌，在2013年爆發離婚、家暴和經營權糾紛，隔年，她被前夫踢出一手創辦的公司，進入失業、官司糾紛的三年。

她沉澱了一段時間，捲土重來，2016年創立韓系女裝Wstyle，在已經殺成紅海的眾多網路女裝戰場中，第一年營收七千萬，第三年就年營收破1億元。雖然比起東京著衣最風光時業績整整差了20倍，但東京著衣在她離開後，營收年年下滑，甚至被收購的買家改變品牌名稱，消失在網路平台上，但周品均卻找回自我、人生下半場再度創出代表作。

她的拚勁展現在業績上，當許多網路女裝業績節節下降，甚至換了名稱再重來，她的品牌營收仍一路成長，2018年，營收破億元，她的努力被網路家庭集團董事長詹宏志看到，去年詹宏志出手整併四家網路原生美妝品牌，整併完成後，邀請她帶著Wstyle一起加入公司，成立唯品風尚集團，既當股東、也是經營者。

三年失業時間在幹嘛？周品均說：「我學會『找回日常』。」當年創業時業績正好，她一手主導網站服裝設計、打樣、生產，幾乎全天都要盯著網站，回應用戶問題，訂貨、包裝、出貨、應付退貨，要注意促銷、看流行趨勢，從沒有時間好好喝杯咖啡，吃頓完整的飯，連生孩子後第二天都能繼續抱著筆電工作。但在「失業期間」，她放慢了生活步調，出國終於不是為了出差，也有時間跟孩子互動。為了孩子，她可以每天五點下班，跟孩子一起吃晚飯，給自己一個「暫停時間」以後，再繼續工作。

她重新出發，創立的女裝品牌Wstyle仍走韓系風格，涵蓋上班族、家居服，主打「自信女性」，跟過去僅走年輕女性、年輕上班族的路線迥異。她回憶，過去的東京著衣「只是網路名店」，但現在的Wstyle品牌涵義，則是現代女性能展現各種風格。Wstyle的「W」，是女性，也是一種風格。