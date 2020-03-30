58元能換2,200！王品大手筆發股東紀念品

王品（2707）打股東會紀念品大戰，一改過去兩年500元的的紀錄，今年祭出，1股就能換2,200元餐飲禮券。業界指出，王品最後過戶日是4月6日，想要買零股的投資人，只需花58元（30日收盤價58.1元）就能換到王品2,200元餐券，31日是最後買進日。

王品股價30日收58.1元，一張5.81萬元，「買1股就能換2200元」，投報率接近38倍。近期，網路上已經出現教學文章，投資人、法人圈都在傳，這也讓王品股票也受到股友親睞。不過王品提醒，股東必須「電子投票」或「親自出席」才能領取。

據統計，目前王品股東人數共約2.2萬人，此次王品發出的餐飲禮券價值近5,000萬元， 在最後買進日的推波下，或許王品31日的股價會有一波「搶購」的表現。

王品去年股東會紀念品為500元現金抵用券，在新冠疫情衝擊下，今年不僅沒有縮水，而是「翻倍再翻倍」，其中，王品此次發出2,200元餐飲禮券，有200元不限品牌，另外2,000元則會設定品牌限制，不過共通點是，都能讓王品股東開心進旗下餐廳用餐。