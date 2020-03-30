中華車：本業獲利還有18億元

中華車（2204）受到認列轉投資裕隆與華創的虧損，2019年由盈轉虧。

2019年合併營業收入320.68億元，合併營業利益18.20億元，然因受到認列裕隆汽車與華創車電資產減損影響，2019年合併稅後淨損為23.08億元，每股稅後淨損為2.38元。如果排除來自裕隆及華創的轉投資虧損，合併稅後淨利仍有29.87億元，而本業獲利仍有18億元的水準。

中華車強調，這次裕隆與華創的資產減損，並不影響現金流，對中華車的日程營運及資金調度也沒有不利影響，公司財務結構健全，所有的未來產品開發投資計畫依舊持續進行，所以請投資人不要擔心。

至於中華汽車董事會決定今年向股東會提案不配發股利，純粹是因公司章程規定「當年度虧損不分派股利」。公司已計畫於今年股東會提案修改公司章程，刪除此規定。因此今年股東會修章通過後，自2020會計年度起，只要業內獲利，將考慮公司獲利狀況、未來營運計畫資金需求及產業環境變化，在兼顧股東權益及公司長期財務規劃等因素下，評估股利分派方案。