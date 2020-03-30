甜點手作童話節 全台近百家甜點店聯手做公益

「給自己一個吃甜點的好藉口！」由法日美食翻譯家發起的「甜點手作童話節」今年邁入第四個年頭，並與全台共88家甜點店家攜手做公益，民眾只要花100元購買一個甜點，這筆金額將全數捐給公益團體，讓每一個小小的付出，凝聚成為一股大大的力量。

甜點有一種魔幻魅力，在每一個值得歡樂的時刻，讓人開心分享！今年，法日團隊再創顛峰，每一年都有新店家加入共襄盛舉，參與這場有意義的活動，今年共新增了29家甜點店家，全台北中南就有近百間甜點業者同心協力完成這場「甜點手作童話節」。

法日美食翻譯家創辦人廖家瑜表示，兒童節的這一天，許多父母會帶著孩子參加歡樂溫馨的活動，但其實在不為人知的角落中，還有很多孩子可能從小因為先天性疾病、家暴、或其他導致家庭失能的原因，讓他們無法好好享受孩子應有的單純與快樂。因此大家希望在這個節日裡，出一點點力量，幫助他們一起感受兒童節的快樂與溫暖。

廖家瑜表示，參與的店家們，可選擇推出店內一款或特別為活動設計一款甜點，定為「公益甜點」，售價統一為100元，以親民的價格讓民眾都能有能力做公益。

而店家每天提供至少10個以上的甜點，只要顧客購買此款公益甜點，並直接將金錢投入捐款箱，這筆金額將全數捐給「中華民國兒童慈善協會」與「瑞信兒童醫療基金會」。

主辦單位每年與兩個社福團體合作，至今已累積至八間。每年活動都賣出約3,000份公益甜點，累積至今接近100萬元的公益捐款。廖家瑜說，今年預計售出累積超過1萬份甜點，共超過100萬元的金額，希望透過這樣的活動，幫助更多孩童。

今年活動邀請店家遍及全台各縣市，北部有法朋、Double-V都是四年來持續參與活動的店家，還有珠寶盒、點點甜甜等名店；中部則有法布甜、耕者有其甜、L.z.無框架甜點等。

南部有四分之三法式甜點、語騰咖啡&手作千層蛋糕、Velvet Patisserie法絨法式手工甜點；東部則有米戚風蛋糕專門店、臭臉甜點工作室、四分之旅甜點工作室等，Bon蛋糕 、Ms.Sweety輕甜點/唐和家講師群等網路店家也很熱情地支持，希望讓每一顆透過公益活動販售的甜點，都能讓更多小朋友獲得簡單的幸福感。

以台中法布甜來說，就特別針對這次活動，設計超級卡哇伊的草莓馬卡龍。執行長張淑卿表示，馬卡龍加了覆盆子之後，口感不會太酸，更適合小朋友的口味。

值得一提的是，粉紫色的馬卡龍，裝在特別開發的心型盒子內，盒子還有漂亮的玫瑰花裝飾，光是看包裝就值回票價。

主辦單位強調， 每年都收到許多名單外的店家紛紛希望可以加入，收到的迴響更讓他們堅信，是在做對的事情，因此法日美食翻譯家樂見大家能夠一同做公益，也歡迎其他甜點店家以相同的方式，或是其他方式一起做公益。

廖家瑜說，兒童節其實是一個為了保障兒童的權利，反對虐童、毒害兒童而設置的一個節日，這次的活動回歸到兒童節的宗旨上，希望小朋友都能健康快樂地成長。