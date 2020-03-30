台中南屯兩大金磚區 單元二、南七期單價站穩5字頭

台中南屯長期穩居房市三大交易熱區之一，近年來房價直追七期，其中又以單元二重劃區與七期南側新案率先站上每坪50萬元大關，成為兩大豪宅聚落代表，加上可開發腹地廣大，鄰近產業園區與高鐵匝道，受到企業主一致看好。

據財政部最新公布「綜合所得稅所得總額各縣市鄉鎮村里統計分析表」，台中南屯的「所得中位數」為73.7萬元，是台中市各行政區所得中位數最高者，甚至超過西屯的70.7萬元，代表南屯普遍均富，換言之也是富人最多區域。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘分析指出，單元二與七期南側都擁有大面積綠地與商圈機能，生活感、便利性高，受到自住型豪宅客青睞；區域內豪宅、豪墅林立營造出的街廓質感，更勝七期。

不少一線豪宅品牌積極經營這兩大區塊，一年內的新成屋「陸府植森」、雙橡園「1617」，社區成交均價都已來到每坪50.7萬元與55.1萬元，雙雙創下區域新高價，為南屯房市定錨。

其中，單元二重劃區受到低建蔽與低容積限制，未來大樓產品的供給將越來越少。

近兩年來，品牌新案戰火從市政南一路延燒到公益路、益豐路一帶，包括預售案「精銳Garden One」、寶輝「City Park」及「陸府觀森」，都是進場即熱銷不斷。

帶動綠豪宅風潮的精銳建設，在單元二公益頂級生活圈推出720度立體森林新案「精銳Ga den One」，基地面積達2,000坪，規劃奢華1,400坪私家花園，獨創可休憩式湖泊及玻璃花坊，住戶可在花坊中舉辦私人專屬宴會，受到高端豪宅客喜愛。

此案產品規劃為3房、3+1房，總價2,800萬元起，目前銷售已破八成。

3月份開始潛銷的「陸府觀森」，基地也在單元二公益商圈內，基地面積1,041坪，住家62戶，規劃坪數57、65、100坪產品，戶戶都有雙植樹大陽台。

市調顯示，即使在新福安二肺炎疫情尚未平息的市場氛圍中，「陸府觀森」每周仍有25至30組新來客，顯見品牌與產品力支撐買氣居高不墜。

在七期南側部分，因開發漸趨飽和，中大坪數的豪宅產品以新成屋居多，包括新近落成的雙橡園「1617」，正對2萬6,800坪文心森林公園，建築物謙退形塑出千坪花園，早已完銷告捷。