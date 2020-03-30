快訊

東奧／明年723開幕 延期損失20億美金起跳

竹縣居家檢疫男失聯 公布姓名才發現在北市防疫旅館

台中南屯兩大金磚區 單元二、南七期單價站穩5字頭

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台中南屯長期穩居房市三大交易熱區之一，近年來房價直追七期，其中又以單元二重劃區與七期南側新案率先站上每坪50萬元大關，成為兩大豪宅聚落代表。記者宋健生/攝影
台中南屯長期穩居房市三大交易熱區之一，近年來房價直追七期，其中又以單元二重劃區與七期南側新案率先站上每坪50萬元大關，成為兩大豪宅聚落代表。記者宋健生/攝影

台中南屯長期穩居房市三大交易熱區之一，近年來房價直追七期，其中又以單元二重劃區與七期南側新案率先站上每坪50萬元大關，成為兩大豪宅聚落代表，加上可開發腹地廣大，鄰近產業園區與高鐵匝道，受到企業主一致看好。

據財政部最新公布「綜合所得稅所得總額各縣市鄉鎮村里統計分析表」，台中南屯的「所得中位數」為73.7萬元，是台中市各行政區所得中位數最高者，甚至超過西屯的70.7萬元，代表南屯普遍均富，換言之也是富人最多區域。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘分析指出，單元二與七期南側都擁有大面積綠地與商圈機能，生活感、便利性高，受到自住型豪宅客青睞；區域內豪宅、豪墅林立營造出的街廓質感，更勝七期。

不少一線豪宅品牌積極經營這兩大區塊，一年內的新成屋「陸府植森」、雙橡園「1617」，社區成交均價都已來到每坪50.7萬元與55.1萬元，雙雙創下區域新高價，為南屯房市定錨。

其中，單元二重劃區受到低建蔽與低容積限制，未來大樓產品的供給將越來越少。

近兩年來，品牌新案戰火從市政南一路延燒到公益路、益豐路一帶，包括預售案「精銳Garden One」、寶輝「City Park」及「陸府觀森」，都是進場即熱銷不斷。

帶動綠豪宅風潮的精銳建設，在單元二公益頂級生活圈推出720度立體森林新案「精銳Ga den One」，基地面積達2,000坪，規劃奢華1,400坪私家花園，獨創可休憩式湖泊及玻璃花坊，住戶可在花坊中舉辦私人專屬宴會，受到高端豪宅客喜愛。

此案產品規劃為3房、3+1房，總價2,800萬元起，目前銷售已破八成。

3月份開始潛銷的「陸府觀森」，基地也在單元二公益商圈內，基地面積1,041坪，住家62戶，規劃坪數57、65、100坪產品，戶戶都有雙植樹大陽台。

市調顯示，即使在新福安二肺炎疫情尚未平息的市場氛圍中，「陸府觀森」每周仍有25至30組新來客，顯見品牌與產品力支撐買氣居高不墜。

在七期南側部分，因開發漸趨飽和，中大坪數的豪宅產品以新成屋居多，包括新近落成的雙橡園「1617」，正對2萬6,800坪文心森林公園，建築物謙退形塑出千坪花園，早已完銷告捷。

豪宅 重劃區 雙橡園

延伸閱讀

僑外資最愛超高豪宅 他一口氣砸4.97億買2戶

資金回台停泊豪宅 超高摩天樓最旺

阿嬌豪宅開直播　整櫃名牌包意外曝光

黑人范范豪宅登「賺錢屋」 住戶轉手都賺千萬以上

相關新聞

新冠疫情燒不停 6月醫療展也中槍延期

又一國內展覽延期，貿協宣布，考量廠商及買主的健康安全以及配合政府的防疫政策，「台灣國際醫療暨健康照護展」、「台灣國際醫材...

燦坤公告 董事長暨執行長陳彥君請辭

燦坤（2430）今（30）日傍晚公告，董事長暨執行長陳彥君請辭。

林寶水回鍋任航空公會理事長：疫情帶來嚴峻挑戰

台北市航空運輸商業同業公會27日進行改選，長榮航空董事長林寶水當選新一屆理事長，為2017年卸任理事長之後「回鍋」擔任。...

敏成配合政府每日2千萬片口罩政策 拉升日產能達7噸

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐全球，醫療級口罩已是全民必備產品，敏成（4431）配合政府防疫徵用，傾全力24小...

新冠肺炎疫情擴大 民眾乘船應攜帶身分證件

交通部航港局今( 30）日表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情日益嚴峻，即日起請「乘船民眾攜帶身分證件」、配合航商留下身分資...

高市海洋局攜手嘉信遊艇 打造旗津海洋休閒新地標

高市府海洋局為推動漁港轉型多元化利用，透過公開招租作業，成功引進民間企業投資旗津漁港外堤船型建築，未來將由嘉信遊艇公司進...

普生新冠肺炎試劑出貨東南亞及中東 向台TFDA申請上市

普生（4117）今（30）日宣布，已完成新冠肺炎檢測大宗的「反轉錄聚合酶連鎖反應」(RT-PCR) 核酸檢測試劑套組研發...

雃博、訊聯 有望接新冠肺炎療法商機

愈來愈多生技公司投入新冠相關治療的開發。其中，生產連續陽壓呼吸器CPAP產品的雃博（4106）被看好；訊聯（1784）因台灣臍帶間質幹細胞治急性呼吸窘迫症ARDS躍上國際重症醫學權威期刊。

大股東相挺 太和完成1億元現增

化妝品製造廠太和-KY（4136）以每股25元辦理400萬股現金增資，共募集資金1億元已順利完成。公司表示，這次增資款將用於充實營運資金，參與認購者以目前大股東為主。

小七賣遊艇 百萬有找

統一超（2912）旗下超商7-ELEVEN攜手科建鋁船，首度於全台門市推出遊艇預購，主打兩艘熱門遊艇「520R豪華版」以及「498R經典版」，最低不用百萬即可擁有人生第一艘船。

訊聯宣布臍帶間質幹細胞治療ARDS 躍國際重症醫學期刊

訊聯(1784)宣布，台灣臍帶間質幹細胞治療急性呼吸窘迫症(ARDS) 躍上國際重症醫學權威期刊。國際重症醫學領域中的重...

Uber App 全新選擇 「菁英Plus」台北首先登場

Uber 與多元化計程車隊合作夥伴今（30）宣佈於大台北地區推出全新乘車選項「菁英Plus」，讓消費者可以享受更寬敞舒適...

熱門新聞

提列資產減損 裕隆去年大虧244.65億元

台積電延後3奈米試產 打亂半導體龍頭關鍵戰

三利多加持 鴻海去年EPS上看8.5元

開第一槍 宏碁、華碩筆電印度喊漲

新冠肺炎疫情衝擊！台北101：4月6日起縮短營業時間

全球經濟前景急遽惡化 楊金龍：央行射「抗疫」三箭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。