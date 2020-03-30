日本露天攜日本KDDI旗下電商 推跨國購物免運費

日本露天今（30）日起與日本KDDI集團旗下的購物網站「au PAY市場」(au Wowma!)正式連線合作，並推出免國際運費的大優惠，在各國政府與企業現在紛紛限制旅遊、控制疫情的期間，希望刺激消費買氣。

日本露天（Ruten Japan）是網路家庭集團相關企業，主打台灣消費者的日本跨境購物平台，今年一月正式在台灣開站上線時，曾打出單一運價的優惠。今天則宣布與au PAY 市場（au Wowma!）攜手合作，提供商品讓台灣消費者透過日本露天平台訂購後直送台灣。au Pay市場是日本知名電信業者KDDI與au Commerce & Life株式會社共同營運的購物網站。

日本露天表示，為慶祝au PAY 市場（au Wowma!）商品上線，推出國際運費0元的免運費大優惠，首創日本直送台灣「跨境免運費」 的超值優惠，可透過日本露天代購日本當地商品並快速直送來台，享受境內外無差別的跨境網路購物服務與體驗。

日本露天CEO蘇芸指出，日本露天Ruten Japan今年一月底正式在台灣開站上線，以簡化訂購流程，有別於目前一般代購平台的創新服務模式，吸引到台灣哈日族跨境網購，目前日本露天平台線上商品多達6,000萬件，絕對可以滿足台灣消費者想購買到更多的日本商品的需求。現在受到各國疫情與政策的影響，台灣消費者無法出國，對於au PAY 市場（au Wowma!）來說，此次的合作也能讓日本的商家觸及更多的台灣消費者，增加跨境消費的機會。