搶攻國旅卡商機 圓山飯店推買8,000送足1萬活動

搶攻國旅卡商機，圓山飯店今（30）日表示，即日起至12月30日止，推出「2020圓山國旅卡‧送很大專案」，凡軍公教貴賓購買一組8,000元的台北‧高雄圓山客房餐飲暨指定商品抵用券，可選擇直接加碼送足1萬或加贈台北‧高雄圓山客房住宿乙晚（總價值1萬6,800元）！圓山折扣高達75%及總價超過100%的住房回饋雙重選擇，每卡限購兩組。

圓山飯店指出，這次推出的「2020圓山國旅卡‧送很大專案」，最受矚目的買8,000元台北‧高雄圓山客房餐飲暨指定商品抵用券，圓山立即再加贈2,000元，貴賓可持8,000元的有償券及加贈的2,000元無償券，於台北圓山及高雄圓山任意抵用餐飲、住房及指定商品消費金額，優惠折扣高達75%。

持該專案抵用券抵用餐飲消費金額不受餐廳類別、抵用額度等限制；抵用住房消費亦不受房間類別、專案優惠等限制，全館餐廳及住房專案皆能適用。而選購指定商品可包括：圓山牛肉麵、佛跳牆、極品XO醬、伍仁醬、圓山煎餅等熱門明星伴手禮，讓您不用再為該帶甚麼有面子的伴手禮回家而煩惱。

圓山飯店說，「2020圓山國旅卡‧送很大專案」的第二項優惠回饋，只要買8,000元台北‧高雄圓山客房餐飲暨指定商品抵用券，圓山立即再加贈價值8,800元的台北‧高雄住宿乙晚（不含早餐），總價值高達1萬6,800的驚喜好禮。

持本專案加贈的台北‧高雄住宿券，可於平日（週日至週四）擇一入住台北圓山大飯店精緻無窗客房乙晚或高雄圓山大飯店市景客房乙晚，且加購台北早餐可享每位500元優惠價（原價660元）、加購高雄早餐可享每位300優惠價（原價429元），總價超過100%的住房回饋，邀您沉沁台北圓山的台灣文化地標之歷史風華及高雄圓山的莊園渡假飯店之壯闊麗景。