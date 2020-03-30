東京著衣前創辦人周品均 加入唯品風尚集團任執行長

數年前的網購女裝當紅品牌「東京著衣」前創辦人周品均將跨足美妝界，擴大事業版圖。她將自己創辦的電商女裝品牌WStyle與美合國際實業合併並改名，成為新一代女性品牌「唯品風尚集團」，她也將擔任集團執行長。

周品均當年與先生在電商平台成立東京著衣女裝電商，創下驚人業績與品牌名聲，但品牌獨立後，周品均與先生卻因離婚鬧經營權糾紛，最後她離開一手創辦的公司，東京著衣也賣給其他公司。三年前周品均再度白手起家，創立全新電商服飾品牌Wstyle，三年又再度創下年營收破億的紀錄。

美合國際實業旗下原有86小舖、UNT、BeautyMaker、BeautyEasy等4家台灣網路原生美妝品牌和通路，去年由網路家庭董事長詹宏志出面大力整合，讓這4個品牌合併為一家新公司美合國際實業，並找來潤泰集團、華威創投等知名企業聯合投資。

詹宏志認為，新的美妝集團要盡快在產業競爭中突圍，必須找到對的領導者。「需要一位有深厚電商經驗，又有能力掌握美感與時尚的新生代領導者」，他注意到周品均的銷售力和領導力，認為周品均就是「對的人」，邀她一起加入新的集團組織，未來周品均也將成為股東之一。