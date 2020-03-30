momo富邦媒捐贈一萬罐護手霜 呵護前線醫護人員的雙手

新冠狀肺炎全球大流行，國內累計破300例，不僅政府機關啟動高規防疫機制，全台醫護人員更站在最前線，與台灣民眾一同並肩抗疫。台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)，為呵護醫護人員守護台灣的雙手，推行第一波「手」護台灣計畫，將拋磚引玉捐出一萬罐125ml德國Kamill長效潤澤護手乳，予COVID-19全國指定重度收治醫療院所之醫護人員，善盡企業責任「手」護台灣。

此外，為滿足消費者民生物資採買需求，momo購物網以「免排隊x免驚免煩惱x超值價格」為核心概念，設立《免出門囤貨精選》專區，網羅洗衣精、乾拌麵、雞精、保養品、乾洗手等優惠4折起，讓民眾在家即可為生活大小事做好萬全準備。

momo富邦媒總經理谷元宏表示，疫情發展至今，全民齊心協力抗疫，而醫護人員長期抗戰不畏辛勞，為全台國人守住防疫最前線，為落實手部清潔，其頻繁性的清潔雙手，容易讓皮膚失去保護屏障，造成傷害。因此，momo「手」護台灣第一波計畫，以實際行動捐出一萬罐護手乳，來呵護醫護人員抗疫的雙手，為其加油打氣。

同時，隨著居家防疫意識高漲，生活物資高度採買需求，從站內銷售數據觀察，近一週日用品、食品買氣飆升，約為平日3-4倍；而防疫型商品出貨量亦較平日成長約3-4倍，因此特別成立《免出門囤貨精選》專區，一鍵下訂輕鬆購、送到家，與消費者共同堅守防疫陣線。