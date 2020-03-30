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新冠肺炎疫情擴大 民眾乘船應攜帶身分證件

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
交通部航港局今( 30）日表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情日益嚴峻，即日起請「乘船民眾攜帶身分證件」、配合航商留下身分資料及聯絡電話。　圖／航港局提供
交通部航港局今( 30）日表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情日益嚴峻，即日起請「乘船民眾攜帶身分證件」、配合航商留下身分資料及聯絡電話。　圖／航港局提供

交通部航港局今( 30）日表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情日益嚴峻，即日起請「乘船民眾攜帶身分證件」、配合航商留下身分資料及聯絡電話，一旦事後發現肺炎確症案例，將有助回溯病源及正確匡列接觸對象，未來並將透過多元管道加強宣導正確防疫觀念。

航港局長郭添貴表示，因應防疫升級，航港局超前佈署，在海運方面，除已要求海運國內客運航線全面實施乘客體溫量測，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具儘可能配戴口罩，並依航班密集程度加強清潔消毒外；決定再透過加強確認乘船人員身分的措施，期望將肺炎疫情經由交通運具傳播的風險降至最低。

航港局強調，船舶如在海上發生事故，在緊急應變、救難及人員身分確認上的困難度均較陸上運輸為高，近年來航港局依據船舶法第11條第2項第7款規定，推動客船應備乘客名冊措施，並致力提升名冊的正確率，已具初步成效。

目前大多數由台灣本島往返離島航線的航商都會確認乘船人員的身分資料，但離島島際間因航程較短，民眾搭船較無隨身攜帶身分證件的習慣。為降低民眾搭乘交通運具產生的防疫風險，航港局已印製海報張貼於海運場站等處所，將全面要求航商加強乘客身分確認，共同維護民眾健康與乘船權益。

航港局呼籲，防疫工作，人人有責，雖然疫情期間民眾難免感到不便，期冀在國人的配合下，作好自我防護，使疫情能有效控制，平安渡過肺炎疫情。

疫情 肺炎 新冠肺炎

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