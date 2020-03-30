購車免「疫」！8891推一鍵詢價 在家也可獲業代報價

疫情影響經濟與實體看車人潮，但車市卻逆勢紅盤，2月新車領牌數較去年同期成長 39％，全台最大汽車平台8891的瀏覽量和用戶數也雙雙大增，推估主因是疫情下民眾加速購車需求，並擔心實體看車感染，先在線上看車比價。

8891推出「一鍵詢價」功能，與全台超過300位車商業代合作，讓消費者不出門可獲多家業代報價，短時間詢問量突破7千次，面對經濟和失業惡化可能影響上半年車市，8891邀請全國車廠優質業代「免費」加入「一鍵詢價」合作，消費者不但節省更多時間和預算，業代也可透過線上平台找到更多客源。

根據全台最大汽車平台8891統計，今年2月8891平台的瀏覽量，較1月的年前旺季增加16%，活躍用戶數增加5%，在疫情影響經濟的大環境下呈現逆勢走揚的現象。為了解決民眾防疫降低出門賞車意願的問題，8891正式推出「一鍵詢價」功能，與13個主要汽車品牌、全台超過300位業代合作，幫助民眾在家也能獲得心儀車款的報價。

3月前20天的新車銷售已突破1.9萬輛，8891汽車達人阿基拉表示，3月8891網站瀏覽量不降反增，并未受疫情影響，線上找車需求依舊旺盛。觀察3月前三週的「一鍵詢價」月成長數據，除了平價品牌Toyota銷售持續亮眼外，Mercedes-Benz、Honda、Mazda、BMW預估將在3月會有較好的銷售成長。