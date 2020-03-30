高市海洋局攜手嘉信遊艇 打造旗津海洋休閒新地標

高市府海洋局為推動漁港轉型多元化利用，透過公開招租作業，成功引進民間企業投資旗津漁港外堤船型建築，未來將由嘉信遊艇公司進駐經營，提供遊客嶄新多元的優質服務。

海洋局表示，旗津漁港外堤船型建築物，緊鄰著高雄港主航道，矗立醒目，位港區第一排建築擁有絕佳的港灣海景；旗津漁港位於中旗津鄰近風車公園，內有批發魚市場及海鮮餐廳，周邊觀光資源豐富，觀光休閒設施完善。

海洋局為了促進旗津漁港觀光發展，推廣海洋休閒產業，並提供市民親海觀光休閒場域，自今年 2 月 14 日上網公告「旗津漁港外堤船型建築」標租。該局並於2月18日在旗津辦理招租說明會，期間有多家廠商詢問表達參與意願，最後由嘉信遊艇得標。

嘉信遊艇說明，未來將於室內規劃遊艇文物導覽、海洋文創商品展售及特色料理；戶外則有露天咖啡及藝文表演等，提供遊客餐飲、休閒及海上遊艇體驗等全方位服務。成為旗津新地標，高雄港新亮點，帶動旗津地區觀光人潮。

海洋局趙紹廉局長表示，未來由嘉信遊艇公司投入營運，勢必引領旗津漁港邁入嶄新的海洋休閒領域，海洋局也將與該公司共同合作整合旗津漁港及周邊觀光資源，運用旗津漁港緊鄰高雄港的觀光優勢，及對岸鼓山輪渡站帶來的旅客，異業結盟推動漁港朝兼具產業、休閒、遊憩及觀光的多功能發展。