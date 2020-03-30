名廚菁華濃縮盒飯中 与玥樓便當高鐵站開賣
五星級飯店賣便當已不稀奇，中部頂級粵菜餐廳「与玥樓」正式進駐台中烏日高鐵站設櫃，同時推出招牌三寶飯、玫瑰油雞飯、人氣燒鴨飯等四款外賣便當，不但討論度爆表，市場迴響也大，單日狂銷近800份。
據了解，与玥樓推出便當後，吸引台中不少企業下訂。今天傍晚，更有一名北部企業家特別訂購了50盒便當，將委由与玥樓員工搭乘高鐵直送台北，高鐡票並由該企業家自付。
其實早在去年底，廚藝團隊就研發要拆解店裏的招牌菜組合成便當，另開商品線，意外遇到新冠肺炎疫情來襲，反而變成火紅的外賣便當，3月底也正式進軍烏日高鐵站開賣。
2015年底在台中市單元二重劃區開幕的与玥樓，可以說是全台首屈一指的精品粵菜餐廳，其行政主廚許文光曾任「寒舍集團」首席廚師，更是寒舍創辦人蔡辰洋家宴指定私廚，他擅於將傳統廣東菜創新展現，精湛廚藝與美味料理，征服許多政商名流挑剔的味蕾。
与玥樓客單價1,000元到1,800元，年營業額以九位數計，但廚藝團隊從不以此自滿，兩年前在中秋節慶推出蛋黃酥禮盒，狂銷上萬盒，訂單接到做不出來，去年10月間又思考要拆解店內的招牌菜濃縮成頂級奢華的便當，研發出數款便當菜色，這次疫情順勢推出試水溫，市場反應出乎預料的好。
与玥樓這次推出的四款便當，包括：招牌三寶飯、玫瑰油雞飯、人氣燒鴨飯、花菜乾蒸鮮活石斑魚等，全部都只要198元。
主菜叉燒、油雞和烤鴨都是店裏人氣餐點，而無論主菜或配菜均採店內供餐的製作水準製作，毫不馬虎，也因為美味可口、物超所值，一推出，吃客討論度爆表，還有人一周訂二到三回，吃不膩，反應在訂單上就是一日兩餐可狂銷近800份。
消費者廣大迴響，也讓与玥樓前進烏日高鐵站設櫃專賣便當，除了招牌三寶飯、玫瑰油雞飯、人氣燒鴨飯外，未來也會定期推出新菜色，要讓經常利用台中高鐵站南來北往的商務客，也能享用平價奢華的粵菜燒臘便當。
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