台泥花蓮DAKA園區 收益捐贈和平國小

台泥和平廠廠長魏家珮上周四（26日）代表台泥向花蓮和平國小捐贈「DAKA園區」收益。接受捐贈的和平國小校長艾石生表示，基金初期將先運用在為附幼和小學部學生，「每天增加一瓶鮮奶以補充偏鄉孩子缺乏的鈣質。」

台泥花蓮和平廠去年起推動開放生態循環工廠，第一階段「DAKA園區」一月開放至今，園區內的統一超商蓮和門市、星巴克和平門市，每月固定提撥一定比例的營業額注入當地和平國小教育基金；DAKA市集向攤舖收取的使用費，以及各項旅客支付的導覽參訪費用，亦全數投入此項教育基金。

艾石生還說，未來將規劃花蓮秀林鄉以外其他地區的校外教學，開拓學生視野；長期也計劃增聘外地的專業教師，為有天賦的偏鄉孩子加強技藝專長的潛力開發與學習。

恰逢蘇花改通車，「DAKA園區」成為花蓮新打景點。台泥表示，開幕三個月來，各項生態導覽與水泥手作課程幾乎場場滿座；具地方特色的DAKA市集也受到許多旅人青睞。

台泥表示，希望透過該園區，可以促進工業與社會的對話，也能對周邊社區聚落產生正向的力量與幫助。