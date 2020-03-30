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Uber App 全新選擇 「菁英Plus」台北首先登場

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
Uber 與多元化計程車隊合作夥伴今（30）宣佈於大台北地區推出全新乘車選項「菁英Plus」，讓消費者可以享受更寬敞舒適的車內空間、行程前還可以設定「溫度」和「對話」偏好、由高評分駕駛提供服務。圖／Uber提供
Uber 與多元化計程車隊合作夥伴今（30）宣佈於大台北地區推出全新乘車選項「菁英Plus」，讓消費者可以享受更寬敞舒適的車內空間、行程前還可以設定「溫度」和「對話」偏好、由高評分駕駛提供服務。圖／Uber提供

Uber 與多元化計程車隊合作夥伴今（30）宣佈於大台北地區推出全新乘車選項「菁英Plus」，讓消費者可以享受更寬敞舒適的車內空間、行程前還可以設定「溫度」和「對話」偏好、由高評分駕駛提供服務。

此外，Uber 也同時更新了「尊榮優步」的服務，除了既有高評分的駕駛服務與進口車的車輛，在乘客偏好設定可以針對「溫度」、「對話」、「行李」三大喜好和需求作設定。在提供便利、安全、可靠、優質的行程體驗外，Uber App 更提供新的乘車選項、更個人化的功能設定提升消費者乘車體驗。

Uber表示，當乘客選擇 「菁英Plus」的服務時，將被安排乘坐較新及更寬敞的車輛且車齡以五年內（2015年後），提供更多的後座空間讓乘車過程更舒適自在。此外，配對到的駕駛為平均獲得4.9分或以上特優質駕駛。

「菁英Plus」更強調個人化的體驗，消費者在上車前透過「乘客偏好設定」，可以選擇「溫度」(冷/涼爽/暖和/熱/沒有偏好設定）與「對話」(偏好安靜/樂意聊天/沒有偏好設定) ，預先設定好自己的行程環境。

舉例來說，最近天氣變化大、常常突然變很熱，搭乘前在 App 便可以選擇將車廂的溫度調至「涼爽」；需要在行程中講電話開會、或是剛下班很累不想交流，就可以選擇「偏好安靜」，確保行程中不會被打擾。

「尊榮優步」同樣也加入「乘客偏好設定」功能，除了自訂溫度及對話選項，選擇 「尊榮優步」的消費者更可預先通知駕駛有否行李。獨一無二的個人化體驗確保 「尊榮優步」為乘客提供尊絕不凡的乘車體驗。

使用 Uber App 叫車可以選擇 「菁英優步」、「尊榮優步」、「樂聚優步」、「寶寶優步」、「關懷優步」、「優步小黃」，以及最新上線的 「菁英 Plus」，不同的選擇迎合消費者日常生活中的每一個重要時刻需求！

Uber 計程車

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