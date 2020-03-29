觀光局人員疑接待官員子染疫 林佳龍：耍特權 絕不寬貸

交通部觀光局派駐桃機的同仁，被傳因「接待」自菲律賓返國的某部會官員兒子而染疫，引發議論。交通部長林佳龍今（29）日晚間說重話，表示已要求介入調查，24小時內釐清該男返國是否涉有特權、或不當從屬關係之命令陷基層同仁於未知的風險之中，「如有特權，絕不寬貸！」

中央流行疫情指揮中心28日宣布，案269為一名30歲本土案例，為觀光局駐桃機旅服中心內勤，當天曾接觸自菲律賓工作返台的觀光局官員兒子，亦即案277有所接觸，但被傳出案269是在接待案277返國時染疫。

林佳龍晚間在臉書貼文指出，大家很關心觀光局派駐機場的旅客服務同仁確診的狀況，他已經請同仁主動關懷慰問並盡力提供防疫及醫療等協助，不過，派駐機場的同仁服務的應該是旅客，不該是官員親友。目前得知這位確診同仁，日前曾奉派在機場接待該局某位主管自海外返國的兒子。

林佳龍直言，先不論20幾歲的成年人回國，有什麼非接待不可的必要，自海外返台，理應盡速居家檢疫，怎麼還在機場喝咖啡增加接觸他人機會、徒增他人染疫風險？何況，同仁奉派接待長官之子，也涉有公器私用之嫌。

林佳龍鄭重地表示，防疫當前，他已要求交通部介入調查，會同內政部移民署、機場公司、觀光局公務車調派紀錄等，在24小時內釐清該名主管之子返國之通關、檢疫、接待及接送，是否涉有特權、或不當從屬關係之命令陷基層同仁於未知的風險之中，「如有特權，絕不寬貸！」

林佳龍也說，另鑑於紓困案正緊鑼密鼓展開，他已經提醒升高防疫工作，交通部所屬機關也將做有效、可行的分工，確保觀光產業紓困的救急措施不會因此受影響。