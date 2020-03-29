快訊

直播／我今日又新增15例確診、14例境外1例本土 累計總病例共298例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青年創業家見習起跑 50人還可領津貼

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
為了讓有意創業的青年及早瞭解新創事務，教育部結合50家U-start創新創業計畫孵育的新創公司，推動「青年創業家見習」計畫，提供50個見習名額、每人最高300小時的見習時數，見習期間還可領津貼。圖／教育部提供
為了讓有意創業的青年及早瞭解新創事務，教育部結合50家U-start創新創業計畫孵育的新創公司，推動「青年創業家見習」計畫，提供50個見習名額、每人最高300小時的見習時數，見習期間還可領津貼。圖／教育部提供

為了讓有意創業的青年及早了解新創事務，教育部結合50家U-start創新創業計畫孵育的新創公司，推動「青年創業家見習」計畫，提供50個見習名額、每人最高300小時的見習時數，見習期間還可領津貼。

去年在三小文創有限公司擔任社群企畫行銷見習生的雲科大學工業設計系崔樂盈，加入青年創業家見習初衷乃是為磨練本科專業，在見習期間參與籌辦市集活動，發現不僅提升自己的設計技能，更學習到專案執行流程的控管、溝通技巧及時間管理。

中山大學行銷傳播管理研究所的楊苡榕，加入古樂股份有限公司擔任產品設計師見習生，在公司資深同仁陪伴輔導之下，學會3D列印技術相關專業知識及應用，也有機會協助處理行政事務，因此更加了解新創公司的運作，而公司同事間亦師亦友相互支持的組織文化，更讓楊苡榕思考，在累積充實自我實力後，新創事業或許是未來職涯選項之一。

今年參與提供見習職缺的U-start新創公司類型多元，例如開發行動定位與加值型軟體服務專利技術的「派趣行動整合科技股份有限公司」、透過臺灣原創設計傳播社會共好與環境保護理念的「印花樂美感生活股份有限公司」、以食魚教育及海洋永續為核心的「洄遊吧有限公司」、以及研發生產微過濾中空纖維薄膜產品的「膜淨材料有限公司」等。

教育部青年署指出，見習期間自即日起至9月30日，U-start新創公司將安排專人輔導青年了解公司營運模式，見習青年還可獲青年署提供的每小時新台幣158元的見習津貼。

創業 教育部

延伸閱讀

青年創業家見習開跑　邀學子及早體驗新創事務

「青秀台中」助創業 推7大辣方案

台大創創中心與新北合作 招募AR/VR 與橘色科技新創

AI科技投入防疫 量體溫人臉辨識一次完成

相關新聞

青年創業家見習起跑 50人還可領津貼

為了讓有意創業的青年及早了解新創事務，教育部結合50家U-start創新創業計畫孵育的新創公司，推動「青年創業家見習」計...

因應疫情 台開花蓮、金門開創下一個趨勢商機

新冠疫情重創經濟，也帶來新商機。台開新天堂樂園因應疫情，擬將實體店家搬上虛擬銷售平台，也就是實體店變成雲端商店，凡對店家...

北市商圈老店 掀歇業潮

新冠肺炎疫情衝擊店面再掀一波老店歇業潮，根據戴德梁行統計，台北市主要商圈空置率拉高，第1季即便有快時尚品牌H&M進駐東區，承租空置近一年的Forever 21原址，但仍敵不過疫情，空置率再突破一成。

掌握口罩心臟關鍵布料 康那香搬出塵封5年機台

新冠肺炎疫情爆發初期，一群機械工程師開始連夜搶修塵封至少5年的熔...

華航防疫比照醫護 貨機組員每趟加發津貼2萬元

華航（2610）宣布，自昨（28）晚起長程航線機組人員全程發給並要求穿戴「全防護設備」，全航線則自4月1日起實施。另，針...

鋼聯煉金 營運3支箭

台灣鋼聯表示，擴充廢棄物料源、多元化經營，以及推動營運成長，將是今（2020）年營運三大目標。

方彥斌十年磨一劍 廢爐渣鍊成金

台灣鋼聯總經理方彥斌環工背景出身，從2006年進入鋼聯做廢棄物處理到現在，已經超過十年的時間。他表示，廢棄物處理與旋轉窯的操作使用，遠比外界想像複雜，是一門大學問。不同廢棄物的組成成分不同，有些可提煉出金屬回收，或做為燃料，有些則不可以。了解每一種廢棄物，是這一行最大的挑戰跟樂趣。

公共工程外勞申請門檻 勞動部最快4月放寬

營造業缺工問題嚴重，日前營造公會向政府陳情，盼望鬆綁公共工程引進外籍移工門檻。勞動部允諾將取消公共工程總金額新台幣100...

大型廠辦案興起 意外燒出營建缺工壓力鍋

台商回台推升廠辦案增溫，不過近期營建業者透露，營造缺工是長年現象，但是台積電等重量級廠辦案，對人力磁吸效應強，其他工程找...

世貿三館地上權案 30日開標

今年第1季土地交易的重頭戲，莫過國產署釋出的世貿三館設定地上權案，權利金底價為266.37億元，單坪底價為548.53萬元，並於明（30）日正式開標。商仲業者皆指出，該土地是信義計畫區內最後的精華地塊，預計有不少壽險業者躍躍欲試，有望順利標出，第1季土地交易也因此將上看700億元，挑戰首季歷史紀錄。

雙A策略展成效 神隆業績動能好轉

原料藥大廠神隆訂於31日舉行法人說明會，將針對2019年度財報和2020年展望分析。由於新冠肺炎肆虐全球原料藥生產重鎮中國大陸，原料藥斷鏈恐慌心態升溫，帶動熱錢湧入原料藥族群。而神隆受惠日本代工品項上市，CARMs業務增加，常熟廠2019第4季可望單季轉盈；另方面，雙A策略（API和ANDA產品）展成效，2020年三項ANDA產品分潤增加，估營運動能轉折向上。

產業追蹤／找網紅代言 釐清目標客群

直播是近年最火紅的話題，尤其透過直播興起的網紅，不同於傳統主流媒體，透過虛擬世界及社群平台，經由特定議題、流行時事、個人風格等，傳達泛娛樂性的內容，每位網民都能找到自己心儀的關鍵意見領袖（Key Opinion Leader；KOL），滿足分眾族群的需求，與傳統明星藝人相比，藉由零距離感受他人生活的方式，更能呼應社會大眾的需求，符合經濟學中的長尾效益，也是「網紅經濟」（Influencer Marketing）成功發展的一大因素。

熱門新聞

直擊永康商圈！開店1週倒閉生意掉5成 百間店推優惠自救

半年省息上萬元…房貸利率殺低 市場罕見掀轉貸潮

央行：相較金融海嘯 疫情受控後經濟可較快復甦

北市商圈老店 掀歇業潮

國銀衝信貸 祭出超殺利率

房貸大戰…公銀殺到流血 壓縮獲利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。