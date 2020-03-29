華航防疫比照醫護 貨機組員每趟加發津貼2萬元

華航（2610）宣布，自昨（28）晚起長程航線機組人員全程發給並要求穿戴「全防護設備」，全航線則自4月1日起實施。另，針對值勤長程駐留過夜貨機航班之組員，並加發每趟來回新台幣2萬元津貼。

華航說，由台灣出發至法蘭克福、雪梨、布里斯本、溫哥華等航班，發給所有客艙組員隔離衣、護目鏡、醫療手套及醫療口罩，於執勤時全程配戴，以降低機上接觸傳染風險；並將配合中央疫情指揮中心指示，4月1日起全航線實施。

華航持續加強防疫措施，廣體客機備有組員專用洗手間，機組員至外站後，安排專屬通道快速通關，並由專車接送至旅館。考量機組員在國外住宿期間不可外出，疫情期間餐食不便，長程駐留過夜客機航班除原有每小時5美元之零費外，額外加發組員每人每日30美元餐費補助，並備有「防疫暖心包」、「隨身點心袋」應急，另提供電子溫度計量測體溫，落實組員照護及自我健康管理。

依據民航局「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管理措施作業原則」，華航機組員返台後參照居家檢疫原則，貨機組員為三天，客機組員為 五天執行居家檢疫，不派遣勤務且不得外出。

華航為照護組員，額外提供返台後交通費定額補助，並新增與Novotel台北諾富特桃園飯店合作，可申請入住Novotel執行居家檢疫，餐宿由公司全額付費，惟須向公司登記提出申請，額滿為止。