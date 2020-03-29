快訊

明起降0.8元 汽油連五跌寫17年新低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應疫情 台開花蓮、金門開創下一個趨勢商機

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
台開新天堂樂園因應疫情，擬將實體店家搬上虛擬銷售平台。圖／台開提供
台開新天堂樂園因應疫情，擬將實體店家搬上虛擬銷售平台。圖／台開提供

新冠疫情重創經濟，也帶來新商機。台開新天堂樂園因應疫情，擬將實體店家搬上虛擬銷售平台，也就是實體店變成雲端商店，凡對店家商品有興趣的人，可立即直接串聯實體店家，找到想要購買的商品。

台開表示，這不僅在新天堂樂園各櫃位施行，也邀請有興趣的實體店家一起加入，即時商機不漏接，以提升業績。

另外，新冠肺炎疫情客機航班大減影響，全球海、空貨運市場最近出現戲劇性變化，隨著中國大陸拚復工，貨要出口到歐美，另一方面許多貨自世界各地要搶進中國大陸，航空貨運一艙難求。

台開表示，現在有另外一條海空聯運可供選擇，即利用金門地理位置優勢中轉，可由廈門港將貨物送至金門，再由金門貨機包機對接桃園機場，將貨品轉到歐美。或由廈門港到金門料羅灣，再以海運方式對接高雄機場，再由高雄小港機場將貨品輸往歐美。

台開集團子公司台灣工商發展公司之金門保稅倉正積極申請清關、理貨、管制區等完善機制，待申請審核通過後，金門往返中國大陸歐美物流轉運樞紐運作將更順暢，在疫情期間與以後正式發展成為另一條貨運運營新渠道。

金門 疫情 台開

延伸閱讀

批檢疫所像監獄 英國情侶今提早離花蓮避媒體

金門機場站內量體溫 引疑慮 乘客：應設站外 航站：按照規定

宅經濟夯 金門業者推祭品外送

清明拜拜祭品不用愁 業者推網購送到家

相關新聞

因應疫情 台開花蓮、金門開創下一個趨勢商機

新冠疫情重創經濟，也帶來新商機。台開新天堂樂園因應疫情，擬將實體店家搬上虛擬銷售平台，也就是實體店變成雲端商店，凡對店家...

北市商圈老店 掀歇業潮

新冠肺炎疫情衝擊店面再掀一波老店歇業潮，根據戴德梁行統計，台北市主要商圈空置率拉高，第1季即便有快時尚品牌H&M進駐東區，承租空置近一年的Forever 21原址，但仍敵不過疫情，空置率再突破一成。

公共工程外勞申請門檻 勞動部最快4月放寬

營造業缺工問題嚴重，日前營造公會向政府陳情，盼望鬆綁公共工程引進外籍移工門檻。勞動部允諾將取消公共工程總金額新台幣100...

大型廠辦案興起 意外燒出營建缺工壓力鍋

台商回台推升廠辦案增溫，不過近期營建業者透露，營造缺工是長年現象，但是台積電等重量級廠辦案，對人力磁吸效應強，其他工程找...

世貿三館地上權案 30日開標

今年第1季土地交易的重頭戲，莫過國產署釋出的世貿三館設定地上權案，權利金底價為266.37億元，單坪底價為548.53萬元，並於明（30）日正式開標。商仲業者皆指出，該土地是信義計畫區內最後的精華地塊，預計有不少壽險業者躍躍欲試，有望順利標出，第1季土地交易也因此將上看700億元，挑戰首季歷史紀錄。

雙A策略展成效 神隆業績動能好轉

原料藥大廠神隆訂於31日舉行法人說明會，將針對2019年度財報和2020年展望分析。由於新冠肺炎肆虐全球原料藥生產重鎮中國大陸，原料藥斷鏈恐慌心態升溫，帶動熱錢湧入原料藥族群。而神隆受惠日本代工品項上市，CARMs業務增加，常熟廠2019第4季可望單季轉盈；另方面，雙A策略（API和ANDA產品）展成效，2020年三項ANDA產品分潤增加，估營運動能轉折向上。

產業追蹤／找網紅代言 釐清目標客群

直播是近年最火紅的話題，尤其透過直播興起的網紅，不同於傳統主流媒體，透過虛擬世界及社群平台，經由特定議題、流行時事、個人風格等，傳達泛娛樂性的內容，每位網民都能找到自己心儀的關鍵意見領袖（Key Opinion Leader；KOL），滿足分眾族群的需求，與傳統明星藝人相比，藉由零距離感受他人生活的方式，更能呼應社會大眾的需求，符合經濟學中的長尾效益，也是「網紅經濟」（Influencer Marketing）成功發展的一大因素。

防範新冠肺炎！中油強化各加油站清潔消毒工作

新冠肺炎疫情擴及全球，為配合政府防範新冠肺炎病毒、保障民眾健康，台灣中油今（28）日表示，加油站已全面採取最高規格之防疫...

吃下燦星旅遊 遊艇俱樂部大王布局一條龍

台灣遊艇俱樂部大王、亞果遊艇董事長侯佑霖昨（27）證實將透過公開收購54%方式入主燦星旅，他表示，未來燦星旅會與亞果進行業務合作...

寧夏夜市靠外送突圍 下一步要走向社交電商

新冠肺炎疫情蔓延，餐飲、觀光首當其衝。然而，寧夏夜市部分攤商業績卻在不景氣中增長3成，業者說，外送平台是逆襲重要關鍵。不...

工業局推即時客流資料分析服務 挖掘商圈客流新商機

台灣的特色商圈眾多，人潮的多寡牽動企業在商圈的布局，資料服務業者-紅門互動發表全新即時客流資料分析服務，挖掘商圈客流新商...

顯而立見／數位轉型 別忽略組織心態

業務急迫感，是數位化商業轉型首要判斷條件。不過，業務代表的是現況，未來也很重要，而組織變革正代表未來。

熱門新聞

直擊永康商圈！開店1週倒閉生意掉5成 百間店推優惠自救

半年省息上萬元…房貸利率殺低 市場罕見掀轉貸潮

央行：相較金融海嘯 疫情受控後經濟可較快復甦

國銀衝信貸 祭出超殺利率

北市商圈老店 掀歇業潮

房貸大戰…公銀殺到流血 壓縮獲利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。