因應疫情 台開花蓮、金門開創下一個趨勢商機

新冠疫情重創經濟，也帶來新商機。台開新天堂樂園因應疫情，擬將實體店家搬上虛擬銷售平台，也就是實體店變成雲端商店，凡對店家商品有興趣的人，可立即直接串聯實體店家，找到想要購買的商品。

台開表示，這不僅在新天堂樂園各櫃位施行，也邀請有興趣的實體店家一起加入，即時商機不漏接，以提升業績。

另外，新冠肺炎疫情客機航班大減影響，全球海、空貨運市場最近出現戲劇性變化，隨著中國大陸拚復工，貨要出口到歐美，另一方面許多貨自世界各地要搶進中國大陸，航空貨運一艙難求。

台開表示，現在有另外一條海空聯運可供選擇，即利用金門地理位置優勢中轉，可由廈門港將貨物送至金門，再由金門貨機包機對接桃園機場，將貨品轉到歐美。或由廈門港到金門料羅灣，再以海運方式對接高雄機場，再由高雄小港機場將貨品輸往歐美。

台開集團子公司台灣工商發展公司之金門保稅倉正積極申請清關、理貨、管制區等完善機制，待申請審核通過後，金門往返中國大陸歐美物流轉運樞紐運作將更順暢，在疫情期間與以後正式發展成為另一條貨運運營新渠道。