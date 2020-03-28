防範新冠肺炎！中油強化各加油站清潔消毒工作

新冠肺炎疫情擴及全球，為配合政府防範新冠肺炎病毒、保障民眾健康，台灣中油今（28）日表示，加油站已全面採取最高規格之防疫措施，並加強人員健康管理及相關設備的消毒與清潔。

台灣中油表示，各加油站除落實加油機清潔消毒外，同時強化複合式商店、快保或輪胎中心、營業室及廁所的消毒及擦拭，並於加油站各站營業室及公廁備妥乾式洗手液或洗手乳供民眾及站內人員使用。

同時，台灣中油也嚴格要求各加油站人員做好自主管理，每日作業前進行耳（額）溫槍量測，作業時全程配戴口罩，落實呼吸道衛生及咳嗽禮節。

此外，為避免各項加油設備因多人使用及廣泛接觸成為病毒傳播媒介，各加油站員工於每日上班前、每班交接時都派員將各加油槍、自助加油設備、廁所門把及水龍頭等相關設備清潔消毒，杜絕細菌滋生傳播，自助加油機旁亦備有乾式洗手液供顧客加油後使用。