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新冠肺炎疫情升溫 美股早盤重挫800點

阿秋大肥鵝抗疫拚了 烤蝦銅板價輕鬆點

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
阿秋不惜血本，每天限量供應新鮮活蝦，就在消費者面前燒烤調理，炭火直烤、生猛上桌。記者宋健生/攝影
阿秋不惜血本，每天限量供應新鮮活蝦，就在消費者面前燒烤調理，炭火直烤、生猛上桌。記者宋健生/攝影

新冠肺炎疫情持續蔓延，餐飲生意大受影響，中部知名連鎖餐飲品牌「阿秋大肥鵝」宣布，即日起推出原價680元的現烤活蝦，一桌一份優惠銅板價只要49元搶客。

阿秋餐飲事業執行董事張榮福表示，面對新冠疫情影響，阿秋餐飲事業作出許多調整與改變，但在這市場一片慘綠的經營環境上，集團仍不放棄為消費者提供更優質服務，以及更超值美味餐點的企圖心。

阿秋餐飲事業這次特別推出市場最低的價格優惠方案，活動期間來店內用餐時，拍照打卡上傳，1台斤重的「現烤泰國蝦」破天荒每份只要49元。

張榮福強調，活蝦現撈、現秤、現烤，新鮮看的到，美味嚐鮮只要銅板價；阿秋不惜血本，每天限量供應新鮮活蝦，就在消費者面前燒烤調理，炭火直烤、生猛上桌。

另外，一年一度最重要的節日母親節就要到了，為防止新冠病毒疫情擴散，阿秋也自4月起推出母親節外帶快樂餐，共有五菜一湯一甜點。

今年的母親幸福團圓餐，有主廚精心設計的阿秋大肥鵝1/4及烹調的麻油雞米糕、脆皮蔗香豬腳，加上特別清爽口感的酸筍蒸石斑和養生的東洋蔘黑蒜燉雞盅、手工豆花，令人食指大開。

預訂早鳥優惠4月1日至4月30再送1,000元現金抵用券，期間外帶自取還可享九折。張榮福說，為刺激買氣，阿秋這次真的拼了。

而今天正巧布朗司董事長來店買便當，毫不猶豫掏錢，買了阿秋大肥鵝2020年母親節外帶套餐預購第0001號。

張榮福說，為了讓消費者更安心來店用餐，用餐區也撤掉數張桌子，加大桌子的距離，讓大家能更安心放心享用美食。

另外，持續推動的「醫護、警消人員外送便當優惠」，也得到許多醫院、診所、警局、消防隊等單位的支持與鼓勵，單日便當外送量最高已來到約1,300個便當；阿秋餐飲事業每天動員近30名員工，專門生產線包製、專人專車外送，希望能為每一位辛苦的第一線防疫人員，送上熱騰騰的便當，給他們加油打氣。

為防止新冠病毒疫情擴散，阿秋也自4月起推出母親節外帶快樂餐，共有五菜一湯一甜點。記者宋健生/攝影
為防止新冠病毒疫情擴散，阿秋也自4月起推出母親節外帶快樂餐，共有五菜一湯一甜點。記者宋健生/攝影
面對疫情升高，阿秋大肥鵝即日起推出原價680元的現烤活蝦，一桌一份優惠銅板價只要49元搶客。記者宋健生/攝影
面對疫情升高，阿秋大肥鵝即日起推出原價680元的現烤活蝦，一桌一份優惠銅板價只要49元搶客。記者宋健生/攝影

餐飲 便當

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