機組員防疫 貨機三天客機五天內不得外出、派飛

交通部民用航空局今（27）日修正「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，除增列組員違反規定將直接列入14天居家檢疫管制外，也增訂補充原則，要求貨機機組員返台後三天內、客機機組員返台後五天內需落實居家檢疫規定，不得派飛與外出。

為落實防疫工作，同時確保航空公司能繼續營運，民航局3月19日訂定「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，作為航空公司機組員防疫措施的指引。在參照居家檢疫原則下，允許航空公司在組員返台後14天內派飛組員，但組員值勤飛往國外時，前往飯店應由專車接送，入住飯店後不得外出，並於房間內或飯店指定處所用餐。

隨著疫情變化，民航局今日邀集業者與相關部會討論後，修正部分規定，為促使業者能落實管理組員能遵守防疫相關規範，增列組員不管在國外或返國後違反相關規定，均將通報疾管署並將組員列入社區居家檢疫14天管制。組員在此期間若身體不適，應立即通報所屬航空公司，由公司安排就醫。

此外，為顧及防疫，今日也增列補充原則，貨機組員返台後前三天、客機組員返台後前五天，均應留在居所不得派飛與外出，航空公司應主動進行關懷。14天期滿前，組員非為執行航空公司所指派之公務或為執行生活必要所需之活動不得外出，航空公司應要求組員外出時需全程佩戴口罩、不得搭乘大眾運輸交通工具，且不得進入人潮擁擠處所。

民航局表示，疫情變化快速，該原則未來仍會隨著疫情變化適時修正，這項原則已經考慮到我國空中運輸的維持而給予適度彈性，民航業者也有義務落實管理，唯有組員確實依照規定做好防疫，業者才能確保人力調度。

民航局強調，航空業從業人員也是防疫團隊的一份子，肩負著運送滯外國人返台與運輸必要與重大物資的責任，他們是身處防疫工作的最前線，台灣防疫工作獲得全世界讚譽，航空業從業人員也做出了不少貢獻。民航局會嚴格督導業者落實該原則中的各項規定，也希望國人能多給予這些身處第一線、暴露在風險中的從業人員加油、鼓勵。