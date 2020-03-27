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炎洲認列萬洲資產減損6.07億元 衝擊每股獲利1.06元

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

膠帶廠炎洲（4306）旗下生產丙烯酸的子公司萬洲石化，因為連年虧損，炎洲今天公告依照國際會計準則第36號公報，認列資產減損6.07億元，依炎洲目前股本57億元換算，將衝擊每股獲利1.06元。

炎洲主管強調，此次資產減損非現金減損，對公司營運資金及現金流量並無影響。

炎洲以生產膠帶起家，幾年前積極希望朝上游石化品方向布局，2017年正式收購萬洲，納為旗下100%持股的子公司。不過萬洲所從事的丙烯酸市場供過於求，這幾年萬洲表現並不理想，持續處於虧損狀態，拖累炎洲整體獲利表現。為控制虧損，萬洲去年底已經將產能利用率壓低到五成，且未來不排除出售。

炎洲今天董事會也通過股利政策，每股擬派發現金股息0.3元，低於去年的0.5元。

產能利用率

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