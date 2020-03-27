塭仔圳市地重劃案計畫書通過 草案送內政部審議
新北市政府今（27）日指出，新、泰塭仔圳市地重劃案之重劃計畫書（草案）已由新北市政府市地重劃委員會審議通過，將續提內政部地政司預審。計畫預定2025年完工。
塭仔圳市地重劃案開發總面積近398公頃，由於重劃面積廣大且非合法建物密集，涉及民眾權益甚鉅，期間遭逢合法建物原地保留、勞工失業及工廠安置等問題，市府針對各議題已提供工廠搬遷媒合及勞工轉職等輔導措施、有條件排除合法建物、劃設產業專用區及配合調整公共設施用地，並舉辦多場說明會與座談會積極與在地民眾溝通，盼能解決區內長期以來公安頻傳、環境汙染及公設不足的問題。
新北地政局表示，塭仔圳市地重劃案主要計畫於3月10日提內政部都市計畫委員會審議，新北市長侯友宜親自出席會議，全案並獲中央支持審議通過，本案細部計畫亦於3月20日經新北市都市計畫委員會審定，預定於5月發布實施都市計畫。
新北地政局指出，重劃計畫書（草案）已經新北市市地重劃委員會審議通過，將儘速提送內政部預審，並於預審通過及都市計畫發布實施後，接續於6月公告重劃計畫書，8月公告地上物拆遷補償費，9月起至2021年8月受理自動搬遷作業。
新北市政府說明，計畫工程施工為2021年12月至2025年10月完工，將在2024年6月公告土地分配結果，俟重劃土地登記及工程驗收完竣後，土地所有權人即可領回土地。
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