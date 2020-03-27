塭仔圳市地重劃案計畫書通過 草案送內政部審議

政府推動汰舊換新政策，至今已推行四年，由政府公開資料均顯示，汰舊換新的成效卓越，達到「活絡市場、促進環保」的成效，除了挹注政府的稅收外，也帶動產業的經濟，更進一步達到改善空汙、提升用車環境安全的效益。

2020-03-27 03:34