晶華潘思亮：觀光業已插管，辦培訓課迎「晶華2.0」

新冠肺炎疫情重創全球觀光業，晶華酒店董事長潘思亮今（27）日表示，這波新冠肺炎疫情重創全球經濟，其中觀光和交通業是重症病人、已經插管，現在如果不救，恐怕會造成骨牌效應，形成經濟的社區感染，將來要花更多資源才能挽救。

他表示，當國際酒店的住房率一下子少掉八成、九成，可以想像很多員工沒有正常的業務可做，現階段晶華酒店的最大任務，就是盡力保障全體同仁的工作權益。

他強調觀光業最重要的資產就是人才。晶華酒店配合觀光局發起的「促進旅行業人才培訓」方案，今天首發開課，首波課程內容包括私人管家服務訓練、廚藝傳承、旅遊行銷企劃、電子商務數位化課程等。辦培訓課是希望保留元氣、幫助員工加強職能，只要留得青山在，未來等到疫情過後，復甦的時候就可以很快回來。

潘思亮認為，現在台灣很多人對於日本、對於國外的了解，超過對台灣這塊土地的認識，這次課程像是有文化導覽，希望從台灣觀光從業人員做起，提升能力，對台灣文化有更深了解，以後可以利用這些技能讓遊客停留久一點、並深入大街小巷，賺進更多觀光財，迎接將來的「晶華2.0」、「台灣觀光2.0」。

潘思亮說，「沒有封城，經濟就還有機會」。過去自己最怕和政府打交道，但這次新冠疫情，政府防疫控制做得非常好，超前布署的動作迅速而且精準，為國內觀光業帶來很大的幫助，未來台灣有機會趁這一波危機逆勢勝出。