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奧義智慧結盟SecureBrain 在日本推出AI資安服務

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
奧義智慧創辦人叢培侃(左起)，邱銘彰，吳明蔚。奧義/提供
奧義智慧創辦人叢培侃(左起)，邱銘彰，吳明蔚。奧義/提供

奧義智慧今（27）日宣布日立旗下SecureBrain，成為奧義智慧日本授權代理商，即日起在日本提供「CyCraft AIR」，攜手實現AI資安防護網。

近年的駭客入侵管道多變，要完全防止入侵變得十分困難。企業以被入侵為前提來進行超前部署是必要的對策，其中以EDR（Endpoint Detection and Response）來強化端點防禦深度，並且輔以 AI 來提高資安運維速度，是最具效益的組合。過往要使用EDR都需要專業級的資安專家，進行大規模的調查分析等作業得耗費非常多的時間，難以成為日常防禦體系的一環。

奧義的「CyCraft AIR」使用支援MITRE ATT&CK 資安框架的自動化AI引擎，能大規模並快速地掃描全單位的資安威脅，並且定期提供多種資安通報、分析數據與整治建議，因此，資安負責人可以不需要透過翻找大量資料或專家解讀也可以解決資安問題。

奧義智慧日本子公司營運長鄭宗賢表示「奧義智慧的AI引擎進一步推升SecureBrain的優秀資安專家更進一個層次，協助日本企業在面對棘手駭客之際：落實全面監控、深層分析，與快速反應。」

「CyCraft AIR」可同時做到部署輕量化、攻擊可視化與報告案情化。掃描端點的軟體可配合客戶需求進行免安裝的一次性執行，或者是常態性執行；攻擊的橫向關聯分析與挖掘隱藏裝置等以拓樸圖和顏色做標記；駭客的複雜入侵路線，經過AI優化處理，案情都能以簡單易懂的日文報告方式提供決策人員快速處置。

像這樣「CyCraft AIR」不需要安裝就可以在短時間內導入資安調查，在日本已有被用於因應緊急事件的多次實例，透過AI讓企業在網路攻擊初期快速作出對策與相對處理，並且減少後續採證作業時間，與被二次加害的風險。

SecureBrain營運長山村元昭表示「SecureBrain很高興能與奧義智慧攜手提供AI驅動的資安運維（SecOps）平台，協助日本企業更快速因應新型態網路攻擊，達到超前部署。」

SecureBrain是日立系統（Hitachi Systems）旗下專注在網路安全服務的全資子公司，以「保護所有人不受網路犯罪侵害」 為己任，提供最先進的技術、高品質的安全性產品和服務給日本的客戶。

資安 日立

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