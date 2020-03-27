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航空貨艙不夠有解！民航局研究客機座位可載貨

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
航空貨艙不足、運費大漲，民航局將研擬飛機飛航安全的載重平衡和物品固定的要求，以及其他配套措施，完成後有望開放以客機來載貨。　圖／長榮航空提供
航空貨艙不足、運費大漲，民航局將研擬飛機飛航安全的載重平衡和物品固定的要求，以及其他配套措施，完成後有望開放以客機來載貨。　圖／長榮航空提供

航空貨機艙位不足的問題有解。國籍航空公司向交通部民航局詢問，是否可以全客機的機位載貨，民航局對此議題已著手研究，將研擬飛機飛航安全的載重平衡和物品固定的要求，以及其他配套措施，完成後有望開放，屆時就可解決貨艙不足、運費高漲的情況。

據指出，受新冠肺炎疫情延燒全球影響，多國宣布禁止旅客入境，使得過去很多貨物是由客機的機腹貨艙運送貨物，現在卻完全無法飛航，只能倚靠全貨機來載貨，但貨機數量有限，而全球各項物品和防疫物資、電子零組件等，仍需由貨機運送，導致近期航空運費大漲三倍，尚且供不應求。

航空業者透露，現在因為客機無法飛航，少了非常多的客機機腹載貨艙位，迫使貨主必須搶貨機艙位，航空公司在艙位有限下，只能先接受出價高者的客戶，但即使運費提高，還是供不應求，為了滿足貨運需求，也為了降低無法載客的損失，以及機師若一定期間沒有飛航，屆時復飛還須重新訓練、驗證，將又是一筆成本支出，因此，希望我民航局可以比照國外，開放全客機可客艙載貨。

民航局官員說，因疫情持續蔓延，客機幾乎沒有航點可飛，兩、三周前獲悉國外有航空公司改以客機的客艙載貨，便開始了解其執行方式，近日有國籍航空公司前來詢問是否可比照辦理，由於這種作法有前例可循，故民航局已開始著手研究相關規範。

官員表示，如果是客艙的座椅不拆，全部放置貨物、不載任何旅客的話，這等同於是一架客轉貨的「貨機」，只要符合飛航安全的載重平衡，物品能夠固定，不會因遭遇亂流而任意移動，而班號改採貨運班號，並向兩地機場申請為貨機（因為客貨機有不同的停靠航站、不同的通關檢疫、報關方式），就可飛航。

官員指出，如果有業者是客機機艙要搭載旅客，部分座椅則作為載貨之用的話，比之全客機載貨要複雜很多，雖然目前沒有業者提出，但還是會一併研究，待完成相關規範和配套措施後，會公布讓有意飛航的航空公司來申請。

民航局 疫情 航空業

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