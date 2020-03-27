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中部企業愛心滿滿 捐贈780萬為防疫醫護人員加油

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
捐贈儀式由和大集團董事長沈國榮(右)主持，台中榮民總醫院院長許惠桓(左)及各醫院代表受贈。記者宋健生/攝影
捐贈儀式由和大集團董事長沈國榮(右)主持，台中榮民總醫院院長許惠桓(左)及各醫院代表受贈。記者宋健生/攝影

和大集團董事長沈國榮伴領高和春貴慈善基金會及中部地區多家企業，今（27）日共同捐出780萬元給台中榮總、彰化秀傳等10家醫院，以感謝防疫人員的辛苦及為他們加油打氣。

沈國榮表示，近期全球各地深受新冠肺炎疫情影響，台灣雖緊鄰中國大陸，但在全體醫療機構暨醫護人員全力防護下，防疫績效舉世讚譽。

為感謝防疫人員的辛苦及為他們加油打氣，沈國榮伴領高和春貴慈善基金會、金宇城發展機構、京元電子、福壽實業、永勝光學、總太地產、墨力國際、允將建設、二億企業、環台水泥、盛華人力集團、時詣廣告等企業人士，發揮愛心，協助抗疫，共計募得780萬元。

沈國榮強調，中部企業人人愛心滿滿，在共同理念感謝防疫人員的辛苦下，在極短的時間內資金到位，讓他相當感動。

捐贈儀式今天在台中日月千禧酒店舉行，包含立法院副院長蔡其昌、立法委員黃國書、衛福部政務次長何啟功等人共同見證下，捐贈給中部地區各大醫療機構，由台中榮民總醫院院長許惠桓及各醫院代表受贈。

受贈單位包含中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院、童綜合醫療社團法人童綜合醫院、澄清醫院、彰化基督教醫院、亞洲大學附屬醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、林新醫院等10家醫院。

沈國榮説，醫療機構與第一線防疫人員在這次的防疫工作上費盡心思與人力，層層防護只為帶給國人一個安全健康的生活環境，犧牲自己的自由與時間，讓台灣的醫療水準站上國際頂尖舞台，也讓世界再次看到台灣，他們都是保護台灣的幕後英雄。

中部企業愛心滿滿，今天共同捐出780萬元給台中榮總、彰化秀傳等10家醫院，以感謝防疫人員的辛苦及為他們加油打氣。記者宋健生/攝影
中部企業愛心滿滿，今天共同捐出780萬元給台中榮總、彰化秀傳等10家醫院，以感謝防疫人員的辛苦及為他們加油打氣。記者宋健生/攝影

社團 台中榮總

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