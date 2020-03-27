中華三菱展示中心、服務廠 28日關燈1小時
全球暖化日趨嚴重，中華三菱連續2年響應「地球1小時」（Earth Hour）全球性環境公益活動，3月28日晚間20時30分至21時30分將與全世界共同關燈1小時，偕同匯豐汽車、順益汽車、裕益汽車經銷商所屬全台112家展示中心、127家服務廠，將關閉銷售及服務據點中不需使用的招牌燈、裝飾燈，並延長關燈時間至隔日。
中華車指出，2019至2020年中華三菱透過關燈節能行動，相當於為地球減低3,082公斤的碳排放量，期望以實際減碳行動改善氣候變遷問題，於全台展示中心裝設獲得奈米抗菌標章的兩段式省水馬桶，設置感應式水龍頭，省水效率高達70%以上，達到能源有效運用、環境永續發展之目的。
而在回廠服務上，不僅建置Car Life車主app完整記載車輛維修紀錄，為響應政府節能減碳與推動綠能載具政策，中華三菱首創，導入145台eMOVING至全台服務廠，免費提供回廠車主eMOVING電動代步車服務，2019年透過綠能代步車有效減少了1,894,368Kg-CO2。
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