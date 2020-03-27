中華三菱展示中心、服務廠 28日關燈1小時

斜槓創業在近幾年職場上刮起一股旋風，一般人總以為擁有多重身分、多重職業、多攬幾份兼職等就是斜槓，其實，它是一種人生態度及價值觀，不僅在於多重收入，而是能在工作與生活中取得平衡，創造不一樣的多元人生。

2020-03-27 01:54