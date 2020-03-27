武漢下月解封 亞泥受惠

中國大陸新冠肺炎疫情重災區湖北武漢，「封城」近兩個月後，預計4月8日解封，亞泥（1102）受惠，產能利用率有望進一步上升。

亞泥表示，四川、江西等地逐步恢復生產，目前產能利用率約四成，武漢廠配合當地政策，下個月準備復工。亞泥31日將召開線上法說會。

在疫情衝擊下，湖北企業復工時程多次延後，亞泥武漢廠亦受影響，其他廠也因市場尚未恢復正常，發貨量減少，工廠生產降低。

亞泥指出，隨著大陸各地陸續復工，各廠產能利用率逐步增加，截至3月下旬為止，已恢復至約四成水準。等到武漢廠下個月復工，產能利用率將進一步拉升。

亞泥首季營運因疫情影響，今年前二月營收衰退，為80.61億元，年減27.19%。

亞泥下周將公布2019年財報，並召開線上法說會，說明2019年第4季營運概況。亞泥去年受惠大陸市場量價齊揚，以及轉投資山東山水水泥的挹注下，全年稅後純益為174.6億元，創近十年新高，每股純益（EPS）為5.19元，為水泥業獲利王。

亞泥也大方配息，去年度每股擬配發3元現金股利。

展望今年，亞泥表示，疫情爆發在產業淡季，影響相對有限，遞延的需求有望在第2季逐步釋放出來。疫情獲得控制後，大陸有望加碼基礎建設投資，將支撐下半年市場需求，甚至提高。與此同時，在大陸供給側改革政策和環保趨嚴的背景下，市場供需矛盾逐步緩和的趨勢不會改變，水泥價格有望維持高位平穩波動。