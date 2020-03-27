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搶國旅市場 台南晶英酒店攜高鐵祭優惠

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
台南晶英飯店房型。 圖／業者提供
台南晶英飯店房型。 圖／業者提供

面對政府擴大防疫，台南晶英酒店在致力於提供賓客安心的環境，全館超前部屬防疫措施的同時，也結合高鐵聯票推出4、5月限時「鐵+酒」享車票七折的超值方案，四天春假還加碼車票八折再抽高鐵限量好禮的優惠。

台南晶英酒店表示，為提供安心的休憩與用餐環境，已全面執行加強防疫的相關工作，餐廳與客房內皆採高規格消毒方式進行清潔，因應防疫期間，人與人之間應保持適當距離，飯店智能機器人「金寶」出勤率也增加不少，旅客只要撥打客房電話尋求服務，無論是送餐、瓶水或者房內備品等都能由「金寶」協助完成任務。

此外，勤勞的「金寶」也會在飯店公共空間，依每30分鐘區間使用「茶樹精油噴霧」方式來淨化室內空氣，氣味宜人也使來訪的賓客們感到貼心與安心。

而為爭取國內旅遊，台南晶英與台灣高鐵也攜手衝住房，自4月7日起至5月31日，只要透過飯店官網訂房並加購高鐵票，線上結帳直接享車票7折優惠，因應兒童節更獨家推出「兒童周」歡慶活動，4月1日至4月6日連假期間除可享車票八折優惠，更能在入住時免費獲得摸彩券乙張，獎品包含日本玩具大廠TAKARA TOMY獨家製作「台灣高鐵創意軌道組」、「高鐵Q版造型迴力車四輛組」、「閱讀高鐵束口袋、「閱讀/玩樂高鐵方巾」等豐富獎項。

另外，避開連假尖峰時刻，台南晶英酒店在四、五月期間也限量推出「晶囍回饋」超值住房專案，三天兩夜入住12坪海東客房，兩人成行不含早餐只要6,666元，並加碼贈送「達美樂手拍鬆軟大披薩」兌換券，達美樂分店距離飯店走路只需10分鐘，即能輕鬆外帶回房享用。

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