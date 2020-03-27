國航：依市場機制調整運價 農委會擬提高花卉運費補助

農委會表示，確實接獲花卉出口業者陳情航空貨運飆漲，也持續與交通部民航局、華航有聯繫，正在討論。農委會正研擬提高花卉業者運費補助，協助業者度過難關。

農委會國際處長林家榮表示，空運農產品以花卉為最大宗，影響也最嚴重。日本是我國花卉外銷最主要的市場，但因應新冠肺炎疫情影響，空運費用飆漲，一開始漲30%，後來漲到80%。部分外籍航空也有飆漲兩、三倍的情形，甚至坐地起價，誰出的價格高，就先運送誰的貨品；對我國花卉外銷業者造成極大壓力。

華航表示，運價制定策略依市場機制而定，並沒有因農委會提供補助而調漲的情況。長榮表示，受到嚴重傳染性肺炎疫情影響，客運航班機腹載貨運能大幅縮減，導致全球航空貨運艙位供給量遠低於需求，因此貨運運價依市場機制調整。

林家榮表示，農委會上周已經與民航局、華航聯繫，希望討論如何兼顧航空運輸業，又不要造成花卉業者的壓力，但可能沒辦法立刻有回應。他說，現在疫情嚴峻、航班減少，不可能完全不漲價，但是否能多加開貨運班次，把平均的運費成本降下來。

他表示，農委會上周宣布補貼花卉航空運費每公斤20元，已經趕不上空運費用漲價的速度，因此在花卉外銷獎勵標準上會再提高補助額度。究竟能提高多少，待農委會主委簽核後，近期對外公布。

另外，花卉外銷業者出口時，還有機場處理費用、檢疫費用、檢疫人員延長作業費、出口報關費用等規費，林家榮表示，會與防檢局等單位聯繫研究，是否能適度減免，對花卉外銷業者應不無小補。同時會提供新舊貸款一年免息，讓外銷花卉業者在疫情衝擊下，能有所喘息。