快訊

校園自主防疫 台大、政大實施門禁管制

孩童溺水意外接連發生 實用的水域安全教育學起來

國航：依市場機制調整運價 農委會擬提高花卉運費補助

聯合報 / 記者彭宣雅曹悅華董俞佳／台北即時報導
農委會正研擬提高花卉業者運費補助，協助出口業者度過難關。本報資料照片
農委會正研擬提高花卉業者運費補助，協助出口業者度過難關。本報資料照片

農委會表示，確實接獲花卉出口業者陳情航空貨運飆漲，也持續與交通部民航局、華航有聯繫，正在討論。農委會正研擬提高花卉業者運費補助，協助業者度過難關。

農委會國際處長林家榮表示，空運農產品以花卉為最大宗，影響也最嚴重。日本是我國花卉外銷最主要的市場，但因應新冠肺炎疫情影響，空運費用飆漲，一開始漲30%，後來漲到80%。部分外籍航空也有飆漲兩、三倍的情形，甚至坐地起價，誰出的價格高，就先運送誰的貨品；對我國花卉外銷業者造成極大壓力。

華航表示，運價制定策略依市場機制而定，並沒有因農委會提供補助而調漲的情況。長榮表示，受到嚴重傳染性肺炎疫情影響，客運航班機腹載貨運能大幅縮減，導致全球航空貨運艙位供給量遠低於需求，因此貨運運價依市場機制調整。

林家榮表示，農委會上周已經與民航局、華航聯繫，希望討論如何兼顧航空運輸業，又不要造成花卉業者的壓力，但可能沒辦法立刻有回應。他說，現在疫情嚴峻、航班減少，不可能完全不漲價，但是否能多加開貨運班次，把平均的運費成本降下來。

他表示，農委會上周宣布補貼花卉航空運費每公斤20元，已經趕不上空運費用漲價的速度，因此在花卉外銷獎勵標準上會再提高補助額度。究竟能提高多少，待農委會主委簽核後，近期對外公布。

另外，花卉外銷業者出口時，還有機場處理費用、檢疫費用、檢疫人員延長作業費、出口報關費用等規費，林家榮表示，會與防檢局等單位聯繫研究，是否能適度減免，對花卉外銷業者應不無小補。同時會提供新舊貸款一年免息，讓外銷花卉業者在疫情衝擊下，能有所喘息。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

華航感謝空勤員工 推組員防疫包送暖

機組員抗疫 華航：機上設專用洗手間 外站皆在客房用餐

北市4/3啟用關懷檢疫所 違規外出強制集中安置

外銷花卉空運費用飆漲三倍壓垮業者 盼部會協調

相關新聞

新冠肺炎影響九成營收 老字號餐廳：營運或停業陷兩難

新冠肺炎疫情重創國內觀光相關產業，就連知名老字號餐廳都一間間宣布歇業應變，國民黨上午舉辦記者會質疑，政府紓困方案看得到吃...

交通部再伸援手 調降台鐵場站各承租業者租金

承租台鐵各場站的業者也可暫時喘口氣了。因新冠肺炎疫情延燒全球，國內確診病例數不斷擴增，民眾擔心外出遭到感染，致使各觀光景...

疫情期間使用「酷碰券」？ 經部：最快4月底上路

關於規劃將在疫情期間就可以使用的「酷碰券」，經濟部部長沈榮津今（27）日於立法院院會前表示，已定調為要先有消費才能享折扣...

外銷花卉空運費用飆漲三倍壓垮業者 盼部會協調

新冠肺炎疫情重創我國花卉產業，花卉外銷業者表示，我國花卉外銷市場以日本為最大宗，但空運運費從原來的每公斤30元，飆漲到每...

百億救觀光 業者怨「齊頭撒錢不公平」

交通部日前宣布紓困2.0加碼近百億元救觀光，但不少業者抱怨齊頭式補助欠周慮，靠行的微型旅行社不僅沒賠錢還可爽領卅萬元補助，「百億元民脂民膏就這樣子撒？」交通部說，補助辦法尚在研提中，部長林佳龍已指示加計員工人數、營運規模，分級距提高補助。

工商界促補貼無薪假基本工資

因應新冠肺炎疫情衝擊，勞動部昨（26）日邀請工商團體座談，工商界認為，實施減班休息（俗稱無薪假）企業仍要給予勞工基本工資，此規定並不合理，應改由政府補貼，並再度呼籲勞動部放寬工時，給予彈性。

搶救觀光業 每人補助加倍

觀光旅宿遊樂業等產業受新冠肺炎疫情衝擊，行政院政委龔明鑫昨（26）日宣布，為穩住相關產業14萬從業人員的就業，針對艱困企業薪資補助方案，將從原先每人每月補助最高新台幣1萬元，加碼至每人每月2萬元，所需預算也提高到約70億元。

國航：依市場機制調整運價 農委會擬提高花卉運費補助

農委會表示，確實接獲花卉出口業者陳情航空貨運飆漲，也持續與交通部民航局、華航有聯繫，正在討論。農委會正研擬提高花卉業者運...

名家觀點／政府紓困 應擴大支出

全球在21世紀的前20年，就歷經金融風暴、與目前仍看不到盡頭的新冠肺炎衝擊。我們無法預測接下來全球經濟與股市會如何震盪，但或許可以從上次金融風暴後的經驗，找出政府經濟政策的方向。

向農漁會貸款沒補助 非都會旅宿業喊不公

受新冠肺炎疫情影響，觀光旅館住房率大減，不少業者面臨貸款難關。中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南昨天指出，位在非都會區的業者大多跟信用合作社、農會、漁會體系貸款，這波紓困專案卻沒有納入這些地方貸款體系，非常不公平。交通部觀光局表示，是否納入農漁會體系，會再評估。

觀光4產業 薪資補助加倍 每月上限2萬

為了穩住觀光四大產業約十四萬員工，行政院昨天表示，將加碼原觀光旅宿業艱困企業薪資補助方案，由原來的補助兩成薪資，提高為政府補助四成，但每月上限兩萬元，四月起共實施三個月，方案總金額達七十億元。

無薪假勞工請領津貼 最長半年

勞動部昨（26）日表示，實施無薪假勞工自今起，可向勞動力發展署各分署提出申請「安心就業計畫」，提供無薪假勞工每月最高1.1萬元薪資補貼，最長可領六個月。

熱門新聞

星宇航休兵期做這件事 粉絲感動：期待再飛的那天

行政院拍板農民退休儲金條例 未來最高月領2.6萬元　

傳統型保單 保費看漲三成

百億補助救觀光／業界：沒賠的卻爽領 看不下去

影／穩住觀光四大產業14萬員工 政院加碼補助四成薪資

萬海將接替長榮 進駐高港第五貨櫃中心營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。