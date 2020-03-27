快訊

校園自主防疫 台大、政大實施門禁管制

孩童溺水意外接連發生 實用的水域安全教育學起來

三飯店團結抗疫發萬元讓員工遊國旅 估創百億商機

經濟日報 / 記者陳葦庭／即時報導
老爺集團執行長沈方正（左）、雲朗觀光執行長盛治仁（左二），凱撒集團連鎖集團副總裁皮金營（右） 記者陳葦庭／攝影
老爺集團執行長沈方正（左）、雲朗觀光執行長盛治仁（左二），凱撒集團連鎖集團副總裁皮金營（右） 記者陳葦庭／攝影

新冠肺炎疫情延燒，今年2月觀光產業營收和去年同期幾乎都掉三成以上，3月起住房率更是不到一成，國內飯店龍頭品牌老爺酒店集團、雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖今（27）日宣布攜手合作，聲明共同發行「CLR聯合通用券」給員工，傳達「把消費留在台灣」的核心價值，旗下1萬名飯店同仁及關係企業員工平均每人可獲得1萬元，預計可創造5億元商機。

老爺集團執行長沈方正表示，當年sars爆發時，自己擔任台東知本老爺總經理，很慶幸靠著自救達成零感染目標，不過這次疫情，不只是需要自救，更要合作才能自救，因此除了感謝政府加碼紓困，業者自己也要團結自救，相信在疫情趨緩後，可以創造觀光旅遊業的新藍海，員工在這段期間也能夠有新的學習和收穫。

雲朗觀光執行長盛治仁表示，這是最好的時代，也是最壞的時代，這次是國內三大飯店集團首次合作，三大集團拋開本位主義，齊一心力合作創造藍海，並呼籲觀光產業應同心協力，以自己的人力、財力、心力，共同為台灣觀光而努力，希望達到拋磚引玉的目的，而他也強調，三大集團這次堅持不減薪、不放無薪假，反而把資源投資在員工身上，也是一種加碼投資台灣的方式，希望透過這樣的方式刺激經濟。

這次全台觀光業首度發行飯店業內跨品牌的「CLR聯合通用券」，以「共享」概念，率先攜手擴大員工福利，除了原有員工旅遊的預算，業主再額外加碼，每位員工將可獲得平均約一萬元的旅遊基金，飯店同仁與關係企業員工可至三大集團旗下30家飯店住宿消費抵用，共計約有1萬名同仁受惠，預計可創造5億元商機。

礁溪老爺酒店 記者陳葦庭／攝影
礁溪老爺酒店 記者陳葦庭／攝影

觀光 疫情 盛治仁

延伸閱讀

機組員抗疫 華航：機上設專用洗手間 外站皆在客房用餐

抗疫宅在家鼓勵「囤」毛小孩 台南市動保處推雲端認養

直擊法國巴黎街頭！超萌巴黎熊「熊式抗疫」 帶你出門透透氣

MLB／大聯盟加入抗疫 球衣商改作口罩捐醫院

相關新聞

自救！三大飯店集團發給員工萬元旅遊金 估注5億活水

飯店業發起自救再衝一波！國內三大飯店集團老爺酒店集團、雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖進行史上第一次的跨品牌攜手合作，以集團的...

華航感謝空勤員工 推組員防疫包送暖

華航（2610）因應疫情變化，持續以防疫、抗疫、降低傳染風險為最高原則，傾聽員工意見，提供機組員專屬「防疫暖心包」，將目...

車廠聲聲喚 汰舊換新補貼延長

台灣車市逆勢成長，掛牌數超出預期，業者為了衝業績付出不少代價，成本將明顯拉升。車廠已出現要求政府延續貨物稅補貼汰舊換新的政策，此外，去年年底功敗垂成的調降台灣未產製零組件關稅，也希望政府加速推動，減輕汽車業者的壓力。

萬海 擴大高雄港碼頭布局

台灣港務公司昨（26）日宣布與萬海航運達成共識，將由其接替長榮海運租用高雄港第五貨櫃中心的三座碼頭，雙方近期內將簽訂換租協議書，碼頭租期傾向為20年。據了解，長榮海運預計2022年退租該碼頭，進駐正在打造的第七貨櫃中心。

機組員抗疫 華航：機上設專用洗手間 外站皆在客房用餐

新冠病毒疫情全球蔓延，華航董事長謝世謙日前赴立院備詢被立委當面質疑，華航防疫包陽春，升級竟然是把一般艙的米果升為商務艙米...

政府汰舊換新活絡車市 成效看得見

政府推動汰舊換新政策，至今已推行四年，由政府公開資料均顯示，汰舊換新的成效卓越，達到「活絡市場、促進環保」的成效，除了挹注政府的稅收外，也帶動產業的經濟，更進一步達到改善空汙、提升用車環境安全的效益。

車市今年規模 挑戰45萬輛

今年車市規模預估可達到45萬台，較去年全年再增加1萬台，創2005年以來新高。

顯而立見／數位轉型 別忽略組織心態

業務急迫感，是數位化商業轉型首要判斷條件。不過，業務代表的是現況，未來也很重要，而組織變革正代表未來。

高績效教練／斜槓創業的啟示

斜槓創業在近幾年職場上刮起一股旋風，一般人總以為擁有多重身分、多重職業、多攬幾份兼職等就是斜槓，其實，它是一種人生態度及價值觀，不僅在於多重收入，而是能在工作與生活中取得平衡，創造不一樣的多元人生。

自我經營／職能進化 跟上產業步伐

全球第二大的德國商用軟體公司思愛普（SAP），2019年裁員4,400名員工，裁員幅度占4%。之所以裁員，起因公司轉換營運模式，三年內花了260億美金，併購了六家雲端公司，試圖從軟體服務轉向雲端，增加雲端銷售。為了轉型，德國SAP又增聘5,000名新人，補強公司未來營運所需之技能。

李賢義掌港務公司 三個優先

台灣港務公司新任董事長李賢義昨（26）日走馬上任，他表示，將以「團隊合作、運輸安全、智慧永續」等三大面向為首要發展目標。不論是人流、物流、金流、自由貿易、客貨運、觀光等，都要跟世界接軌。

笙特搶先進駐宜科 明年建廠投產

宜蘭科學園區重辦環評，今年1月15日通過，添加精密機械，生物科技，綠能，通訊及光電元件材料系統等產業進駐及量產，生物科技產業「笙特公司」日前投件，成為第一家申請工廠建照的企業，首期投資2.5億，預計明年完成建廠後投產，可以為宜蘭創造每年6億產值。

熱門新聞

星宇航休兵期做這件事 粉絲感動：期待再飛的那天

行政院拍板農民退休儲金條例 未來最高月領2.6萬元　

傳統型保單 保費看漲三成

百億補助救觀光／業界：沒賠的卻爽領 看不下去

影／穩住觀光四大產業14萬員工 政院加碼補助四成薪資

萬海將接替長榮 進駐高港第五貨櫃中心營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。