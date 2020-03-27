三飯店團結抗疫發萬元讓員工遊國旅 估創百億商機

新冠肺炎疫情延燒，今年2月觀光產業營收和去年同期幾乎都掉三成以上，3月起住房率更是不到一成，國內飯店龍頭品牌老爺酒店集團、雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖今（27）日宣布攜手合作，聲明共同發行「CLR聯合通用券」給員工，傳達「把消費留在台灣」的核心價值，旗下1萬名飯店同仁及關係企業員工平均每人可獲得1萬元，預計可創造5億元商機。

老爺集團執行長沈方正表示，當年sars爆發時，自己擔任台東知本老爺總經理，很慶幸靠著自救達成零感染目標，不過這次疫情，不只是需要自救，更要合作才能自救，因此除了感謝政府加碼紓困，業者自己也要團結自救，相信在疫情趨緩後，可以創造觀光旅遊業的新藍海，員工在這段期間也能夠有新的學習和收穫。

雲朗觀光執行長盛治仁表示，這是最好的時代，也是最壞的時代，這次是國內三大飯店集團首次合作，三大集團拋開本位主義，齊一心力合作創造藍海，並呼籲觀光產業應同心協力，以自己的人力、財力、心力，共同為台灣觀光而努力，希望達到拋磚引玉的目的，而他也強調，三大集團這次堅持不減薪、不放無薪假，反而把資源投資在員工身上，也是一種加碼投資台灣的方式，希望透過這樣的方式刺激經濟。

這次全台觀光業首度發行飯店業內跨品牌的「CLR聯合通用券」，以「共享」概念，率先攜手擴大員工福利，除了原有員工旅遊的預算，業主再額外加碼，每位員工將可獲得平均約一萬元的旅遊基金，飯店同仁與關係企業員工可至三大集團旗下30家飯店住宿消費抵用，共計約有1萬名同仁受惠，預計可創造5億元商機。