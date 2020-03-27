快訊

校園自主防疫 台大、政大實施門禁管制

孩童溺水意外接連發生 實用的水域安全教育學起來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機組員抗疫 華航：機上設專用洗手間 外站皆在客房用餐

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
防疫暖心包包括潔齒套組、眼罩等原有備品，另增加3個外科用口罩、NBR醫療手套3雙及防菌液100ml。圖／華航提供
防疫暖心包包括潔齒套組、眼罩等原有備品，另增加3個外科用口罩、NBR醫療手套3雙及防菌液100ml。圖／華航提供

新冠病毒疫情全球蔓延，華航董事長謝世謙日前赴立院備詢被立委當面質疑，華航防疫包陽春，升級竟然是把一般艙的米果升為商務艙米果，指華航對組員的照顧比長榮差。華航今天表示，把豪華商務艙的換洗包重新包裝成為防疫暖心包，提供給機組員使用，即日起廣體客機也備有組員專用洗手間，加強防疫。

華航表示，因應疫情變化，持續以防疫、抗疫、降低傳染風險為最高原則，傾聽員工意見，提供機組員專屬「防疫暖心包」，將目前用在豪華商務艙的迷彩盥洗包重新包裝，提供給機師及空服員於派飛過夜班時使用。

「防疫暖心包」包括潔齒套組、眼罩等原有備品，另增加3個外科用口罩、NBR醫療手套3雙及防菌液100ml。同時將依機組員需要，隨時提供防疫品補充。客艙內原備有醫療包，也增添隔離衣及N95口罩。

華航表示，由於部分班機抵達目的地飯店時為非用餐時段，另設計「隨身點心袋」提供飛航長程線機組員，「隨身點心袋」內備有果豆、麵包、洋芋片、巧克力、餅乾及礦泉水等，因各國皆有禁止攜帶肉類入境規定，因此僅能提供素食泡麵。

華航表示，「隨身點心袋」可提供組員在飯店有應急糧食可立即食用。此外，華航外站津貼本就優於國內他航，機組員在住宿國外期間，可透過客房服務用餐，無提供客房服務的飯店，則備有訂餐資訊或由各地分公司協助訂餐。

華航表示，加強防疫措施和保護機組員，全航線執勤時戴口罩及收餐時戴手套，亦開放可佩戴平光眼鏡或自備護目鏡。即日起廣體客機更備有組員專用洗手間，強化防疫措施。

華航說，他們遵守民航局「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，機組員至外站後，安排專屬通道快速通關，並由專車接送至旅館，也要求組員在國外住宿期間不可外出。駐防時將提供每人一支電子溫度計量測體溫，做好自我健康控管。

華航 口罩

延伸閱讀

醫師指機組員不受檢疫規範合理 空服員爆排飛未隔五天

抗疫宅在家鼓勵「囤」毛小孩 台南市動保處推雲端認養

英國佛系防疫 黃秋生坦言「擔心兒子」

MLB／大聯盟加入抗疫 球衣商改作口罩捐醫院

相關新聞

自救！三大飯店集團發給員工萬元旅遊金 估注5億活水

飯店業發起自救再衝一波！國內三大飯店集團老爺酒店集團、雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖進行史上第一次的跨品牌攜手合作，以集團的...

華航感謝空勤員工 推組員防疫包送暖

華航（2610）因應疫情變化，持續以防疫、抗疫、降低傳染風險為最高原則，傾聽員工意見，提供機組員專屬「防疫暖心包」，將目...

車廠聲聲喚 汰舊換新補貼延長

台灣車市逆勢成長，掛牌數超出預期，業者為了衝業績付出不少代價，成本將明顯拉升。車廠已出現要求政府延續貨物稅補貼汰舊換新的政策，此外，去年年底功敗垂成的調降台灣未產製零組件關稅，也希望政府加速推動，減輕汽車業者的壓力。

萬海 擴大高雄港碼頭布局

台灣港務公司昨（26）日宣布與萬海航運達成共識，將由其接替長榮海運租用高雄港第五貨櫃中心的三座碼頭，雙方近期內將簽訂換租協議書，碼頭租期傾向為20年。據了解，長榮海運預計2022年退租該碼頭，進駐正在打造的第七貨櫃中心。

機組員抗疫 華航：機上設專用洗手間 外站皆在客房用餐

新冠病毒疫情全球蔓延，華航董事長謝世謙日前赴立院備詢被立委當面質疑，華航防疫包陽春，升級竟然是把一般艙的米果升為商務艙米...

政府汰舊換新活絡車市 成效看得見

政府推動汰舊換新政策，至今已推行四年，由政府公開資料均顯示，汰舊換新的成效卓越，達到「活絡市場、促進環保」的成效，除了挹注政府的稅收外，也帶動產業的經濟，更進一步達到改善空汙、提升用車環境安全的效益。

車市今年規模 挑戰45萬輛

今年車市規模預估可達到45萬台，較去年全年再增加1萬台，創2005年以來新高。

顯而立見／數位轉型 別忽略組織心態

業務急迫感，是數位化商業轉型首要判斷條件。不過，業務代表的是現況，未來也很重要，而組織變革正代表未來。

高績效教練／斜槓創業的啟示

斜槓創業在近幾年職場上刮起一股旋風，一般人總以為擁有多重身分、多重職業、多攬幾份兼職等就是斜槓，其實，它是一種人生態度及價值觀，不僅在於多重收入，而是能在工作與生活中取得平衡，創造不一樣的多元人生。

自我經營／職能進化 跟上產業步伐

全球第二大的德國商用軟體公司思愛普（SAP），2019年裁員4,400名員工，裁員幅度占4%。之所以裁員，起因公司轉換營運模式，三年內花了260億美金，併購了六家雲端公司，試圖從軟體服務轉向雲端，增加雲端銷售。為了轉型，德國SAP又增聘5,000名新人，補強公司未來營運所需之技能。

李賢義掌港務公司 三個優先

台灣港務公司新任董事長李賢義昨（26）日走馬上任，他表示，將以「團隊合作、運輸安全、智慧永續」等三大面向為首要發展目標。不論是人流、物流、金流、自由貿易、客貨運、觀光等，都要跟世界接軌。

笙特搶先進駐宜科 明年建廠投產

宜蘭科學園區重辦環評，今年1月15日通過，添加精密機械，生物科技，綠能，通訊及光電元件材料系統等產業進駐及量產，生物科技產業「笙特公司」日前投件，成為第一家申請工廠建照的企業，首期投資2.5億，預計明年完成建廠後投產，可以為宜蘭創造每年6億產值。

熱門新聞

星宇航休兵期做這件事 粉絲感動：期待再飛的那天

行政院拍板農民退休儲金條例 未來最高月領2.6萬元　

傳統型保單 保費看漲三成

百億補助救觀光／業界：沒賠的卻爽領 看不下去

影／穩住觀光四大產業14萬員工 政院加碼補助四成薪資

萬海將接替長榮 進駐高港第五貨櫃中心營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。