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自救！三大飯店集團發給員工萬元旅遊金 估注5億活水

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
老爺集團執行長沈方正（左）、雲朗觀光執行長盛治仁（左二），凱撒集團連鎖集團副總裁皮金營（右） 記者陳葦庭／攝影
老爺集團執行長沈方正（左）、雲朗觀光執行長盛治仁（左二），凱撒集團連鎖集團副總裁皮金營（右） 記者陳葦庭／攝影

飯店業發起自救再衝一波！國內三大飯店集團老爺酒店集團、雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖進行史上第一次的跨品牌攜手合作，以集團的品牌名Caesar、LDC、Royal共同發行「CLR聯合通用券」給旗下10,000名飯店同仁及關係企業員工平均每人約1萬元。以企業原有的員工旅遊基金，再由業主擴大加碼，發行高達1億元的聯合通用券，可於三大集團旗下30家飯店住宿使用。

新冠病毒（COVID-19）疫情蔓延全球，重創觀光業，台灣三大飯店集團老爺酒店集團、雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖共同發起，首度發行飯店業內跨品牌的「CLR聯合通用券」，以「共享」概念擴大員工福利，將原有員工旅遊的預算再由業主加碼，每位員工將有平均約1萬元的旅遊基金，可在安全的台灣進行國內旅遊，並刺激觀光消費。飯店同仁與關係企業員工可至三大集團旗下30家飯店住宿消費抵用，這也是台灣首次有這麼大規模的飯店跨品牌合作。

三大飯店集團關係企業的第一波響應，分別有互助營造、台灣水泥、嘉新水泥，以及宏國集團也都加入，以員工旅遊福利金購買折扣優惠抵用券。飯店業者表示，也歡迎其他企業以及各產業的福委會加入，一起刺激國內消費。

依照主計處的統計，國內旅遊中的住宿金額約佔總消費額的17%，預估三大飯店集團的同仁與關係企業員工可創造超過5億元的國內旅遊衍生商機，挹注到交通、餐飲及購物等觀光內需市場。

圖為雲朗觀光集團日租辦公套房。圖／雲朗觀光集團提供
圖為雲朗觀光集團日租辦公套房。圖／雲朗觀光集團提供

觀光 疫情 餐飲

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