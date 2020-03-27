北市觀光活動補助 5月1日起受理申請

今年度第二期台北市觀光活動補助自5月1日至20日止受理申請7月至12月在北市舉辦的活動，北市觀光傳播局特別因應疫情釋出兩大利多，包括凡申請單位以整合台北觀光產業資源，結合旅行社、旅遊業者平台、旅館、商圈夜市等業者，提出振興方案活動，促進國民旅遊商機，將納入優先補助重點；並放寬補助經費用途。

觀光傳播局為扶植民間辦理觀光活動，並推廣極具地方特色或民俗節慶活動，本期優先補助重點為：一、「振興觀光產業方案」，以整合台北觀光產業資源，結合旅行社、旅遊業者平台、旅館、商圈夜市等業者，提出振興方案活動，促進國民旅遊商機。

二、「打造主題特色觀光活動」：以自行車觀光、夜間觀光、河岸觀光及美食觀光等議題，規劃主題式亮點活動或相關導覽體驗，以吸引民眾參與。

三、「推廣五大城市人文生活場域」：於城北廊帶、城南台大、萬華艋舺、大稻埕、北投等地規劃活動，讓民眾深度體驗城市歷史、人文等。

此外，觀光活動補助經費往例指定用於「行銷推廣」相關費用，也因應疫情，放寬補助經費用途，以供申請單位彈性運用，凡涉及活動相關費用即可，但仍不得用於購買設備費（租借設備不在此限）及專案人員薪資等費用。

北市觀光活動補助每年分兩期補助民間單位於台北市境內辦理觀光活動，凡是在台北市舉辦以民俗、節慶或彰顯地方特色為主題，並可促進台北市觀光發展且增加北市觀光人潮的觀光活動，均可依規定於期限內提出申請，補助額度視活動規模及是否具重要影響性等指標，經審查委員會審議通過後核發。

觀傳局說，提醒申請單位，觀光活動應以能吸引國內外遊客為前提，且應具有持續性及避免小眾、社區型活動。有意提出申請的單位，請至「市民服務大平台」網站，依機關分類至觀光傳播局，即可查詢台北市觀光活動補助，下載相關作業規定及申請書表，並依限提出申請，今年也開放網路申辦，歡迎申請單位多加使用。