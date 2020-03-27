快訊

日女記者「專程」來台寫隔離日記 戳到日本人的點

黑人范范豪宅登「賺錢屋」 住戶轉手都賺千萬以上

北市觀光活動補助 5月1日起受理申請

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

今年度第二期台北市觀光活動補助自5月1日至20日止受理申請7月至12月在北市舉辦的活動，北市觀光傳播局特別因應疫情釋出兩大利多，包括凡申請單位以整合台北觀光產業資源，結合旅行社、旅遊業者平台、旅館、商圈夜市等業者，提出振興方案活動，促進國民旅遊商機，將納入優先補助重點；並放寬補助經費用途。

觀光傳播局為扶植民間辦理觀光活動，並推廣極具地方特色或民俗節慶活動，本期優先補助重點為：一、「振興觀光產業方案」，以整合台北觀光產業資源，結合旅行社、旅遊業者平台、旅館、商圈夜市等業者，提出振興方案活動，促進國民旅遊商機。

二、「打造主題特色觀光活動」：以自行車觀光、夜間觀光、河岸觀光及美食觀光等議題，規劃主題式亮點活動或相關導覽體驗，以吸引民眾參與。

三、「推廣五大城市人文生活場域」：於城北廊帶、城南台大、萬華艋舺、大稻埕、北投等地規劃活動，讓民眾深度體驗城市歷史、人文等。

此外，觀光活動補助經費往例指定用於「行銷推廣」相關費用，也因應疫情，放寬補助經費用途，以供申請單位彈性運用，凡涉及活動相關費用即可，但仍不得用於購買設備費（租借設備不在此限）及專案人員薪資等費用。

北市觀光活動補助每年分兩期補助民間單位於台北市境內辦理觀光活動，凡是在台北市舉辦以民俗、節慶或彰顯地方特色為主題，並可促進台北市觀光發展且增加北市觀光人潮的觀光活動，均可依規定於期限內提出申請，補助額度視活動規模及是否具重要影響性等指標，經審查委員會審議通過後核發。

觀傳局說，提醒申請單位，觀光活動應以能吸引國內外遊客為前提，且應具有持續性及避免小眾、社區型活動。有意提出申請的單位，請至「市民服務大平台」網站，依機關分類至觀光傳播局，即可查詢台北市觀光活動補助，下載相關作業規定及申請書表，並依限提出申請，今年也開放網路申辦，歡迎申請單位多加使用。

觀光 疫情 國民

延伸閱讀

電梯住宅 北市這區爆黑馬漲最多

李方集團活化資產 將賣北市商辦、土地

智慧停車無繳費條碼 北市議員批擾民

北市3煞當街擄人逃往淡水 警2小時內火速逮人

相關新聞

汐止區同興路施工更致交通壅塞 封路改封閉部分路段

為改善汐止塞車問題，新北市工務局從3月18日起封閉同興路及福德三路部分路段施工，但封路後造成當地交通壅塞引起民怨，工務局...

不受新冠肺炎影響 新北3處YouBike站明啟用

新北交通局明正式啟用在土城區「斬龍山遺址文化公園」、中和區「光華橋(保平路)」站、樹林區「俊興三龍街口」的3處YouBi...

影／野柳地質公園遊客少9成創新低 2外國女搭帳篷愜意

新北市野柳地質公園受新冠肺炎影響，遊客數銳減，到目前為止，人數已少近九成，有時日遊客量只有2、3位數，創開園以來新低。日...

北市稽查21家親子餐廳 9家初檢不合格中麥當勞占4家

兒童節將至，北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法...

兒童節來台南天文館玩火箭 遨遊宇宙

台南市南瀛天文館在兒童節推出系列活動，從4月2日至5日有「火箭童樂翻天」，讓小朋友玩火箭遊戲，並上映已火箭為主題的2D新...

北市府複查沒過 1親子餐廳挨罰6萬

兒童節將至，北市府聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；其中6家業者餐廳兒童遊戲場，因無法提供3年內安全檢查報告，或未向市府報備而不合格，依消保法規已要求暫停開放或拆除，其中包含知名連鎖速食業者；另有1家業者因廚房地板不潔，複查又不合格，被依食品安全衛生管理法開罰單6萬。

青春山海線 4月起騎GoShare玩個夠

新北「青春山海線」近年串連北海岸、東北角旅遊景點，4月起與GOGORO合作，共設立11處「GoShare DOTS定點借還」電動機車租賃站，讓遊客輕鬆上路；另外土城、中和及樹林今天也將再啟用3處YouBike站。

智慧停車無繳費條碼 北市議員批擾民

北市推動智慧停車，但市議員陳炳甫發現，新式的智慧停車格繳費單竟無繳費條碼，無法在超商直接臨櫃繳費，只能用超商的多媒體機，列印出來再繳費，擾民又降低效率。北市交通局指出，仍鼓勵民眾用手機繳費，6月30日前9折優惠。

「悠遊付」上路 外籍人士下月才能辦

悠遊卡公司23日正式推出「悠遊付」，只要下載「Easy Wallet」應用程式完成實名制註冊，綁定金融帳戶就可以使用，安卓系統手機還能搭雙北捷運、公車及YouBike，上路首日就有5萬人註冊，但卻有外籍人士發現自己不能申辦，對此，悠遊卡公司表示，正與移民署規畫中，預計下個月就能使用。

安坑輕軌施工 護欄釀2車禍 停工改善

新北市新店區環河路正施作安坑輕軌K8-K9跨新店溪橋土木建築工程，施工單位從中安大橋往台北方向設置紐澤西護欄，卻接連造成車禍，第1天就發生2起。新北道安會報要求施工單位暫停施工，撤除紐澤西護欄，等到緩衝區車道延長後，才能重新施工。

機車考照練習場 板橋增第二處

新北市板橋有55萬4千多人口，但過去僅在浮洲設置機車考照練習場，逢假日人滿為患。市議員何博文2年前向高灘處爭取在光復橫移門外新設機車考照練習場，讓民眾分流使用，不需大排長龍等候。目前有照明提供夜間練車，但不鼓勵。

社子島細計審查 兩派互嗆 下次續審

社子島開發案一波三折，台北市都市計畫委員會昨天審查細部計畫，「反對派」自救會、「開發派」促進會皆到場陳抗，過程衝突不斷，從場外吵到場內，不滿北市府未盡溝通的居民，兩度跟警方推擠、嗆聲，煙硝味十足，最後都委會決議，整理意見後下次續審。

熱門新聞

英人隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

英人控隔離所如監獄? 花縣府錯愕：未收到抱怨

嘉義市新冠肺炎今天又增加2例！嘉義縣仍是淨土

獨／爆紅景點「台版小棉堡」封了！今日起設圍籬管制

影／高雄居家檢疫男竟趴趴走買早餐、去藥局 2張罰單各10萬

台南一個下午連5次地震 民眾覺得好奇怪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。