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救救外銷花卉 空運費用飆漲三倍壓垮業者盼部會協調

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
我國花卉外銷市場以日本為最大宗，但空運運費從原來的每公斤30元，飆漲到每公斤近百元。本報資料照片
我國花卉外銷市場以日本為最大宗，但空運運費從原來的每公斤30元，飆漲到每公斤近百元。本報資料照片

新冠肺炎疫情重創我國花卉產業，花卉外銷業者表示，我國花卉外銷市場以日本為最大宗，但空運運費從原來的每公斤30元，飆漲到每公斤近百元（含燃油附加費），已經漲了三倍，農委會補貼花卉外銷空運費趕不上空運飆漲速度，希望行政院能協調農委會與交通部，與貨運業者協商，協調穩定切花空運費協調艙位，否則將扼殺我國花卉產業。

台灣區花卉輸出業同業公會總幹事莊炳煌表示，面對疫情衝擊「難道部會間都不溝通協商？」本月13下午，農委會公布，切花外銷運費補助每公斤20元，華航及長榮立即宣布漲價；從2月中旬到3月中旬，桃園-東京空運費從30元漲到130元以上。

莊炳煌表示，「過去從來沒有遇過貨運費用增加這麼快的狀況。」日本是我國切花最大的貿易市場，農曆年時日本線空運費用每公斤20至30元，現在含燃油附加費漲到近百元，也有少量花卉的空運費用每公斤達130元。運費吃不消，想要改走海運，但部分鮮花用海運到以後，品質差一截，減損商品價值，也趕不上日本用花季節。

他說，3月份切花還能出口到日本，只是花價跌、消費減弱，已有業者被砍單、減量，4、5月開始面臨冰河期。莊炳煌說，若出口持續不順暢，花卉外銷業者也就會面臨兩難。出口的話會慘賠，但放棄出口，這些花卉就會投入國內市場，致國內花卉爆量，勢必讓價格更低迷。公會呼籲花農汰換老植株，花期調節，期待明年東京奧運提供高品質切花。

莊炳煌表示，現在價格航空公司運費都是用喊價的，各類出口產品搶貨運艙位。但切花體積大、重量輕，很難搶到艙位，不然就是坐地起價，外銷業者非常困擾。他說，政府已補助航空產業42億，航空公司有補助又每周調漲運費令人費解。他認為 ，唯有各部會理性對話，才能共同減少疫情對各行業的損失。

花卉產銷班班長陳國明表示，他的桔梗外銷日本，三個客戶已少了兩個；航空運費在3月中瞬間飆漲，本來日本的花價在上周開始略為好轉，全被運費壓垮。他指出，花是有生命的，不出口花開爆了、就沒有商品價值，行政院應介入跨部會協調，是否可採包機方式降低整體運費，讓台灣貨品持續銷到日本，讓台灣花卉產業得以繼續生存。

新冠肺炎 COVID-19

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