飲料包材廠旭源去年稅後虧損1,190萬元 近五年首次虧損
飲料包材廠旭源（8421）去年稅後虧損1,190.1萬元，為近五年來首次虧損，每股虧損0.21元，26日更首度公告，不分配董事酬勞及員工酬勞；旭源主管表示，因公司有海外市場，去年虧損主要因台幣升值幅度大所帶來的匯損。
旭源主要產品為收縮膜標籤、積層袋以及套貼標機，今年前兩個月累計營收1.63億元，年減23.9%，26日股價以9.5元平盤作收。
至於近期疫情，旭源主管提到，疫情剛開始時，確實有影響，因為大陸原料進不來，後來才進來；另外，公司有販售設備，人無法出國，因為從國外回來得隔離，設備無人可安裝，設備等於出不去，因此第1季業績一定會受影響。
不過3月出現民生用品搶購潮，其中就包括罐裝飲品，加上有客戶部分產品為防疫商品，旭源在3月下旬，旗下的收縮膜標籤、積層袋持續接到訂單，因陸續交貨，業績可望在第2季發酵。
旭源將於今年6月15日召開股東會。
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