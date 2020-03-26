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GoShare拚內需、助觀光 下周啟動北海岸定點租還

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
GoShare 移動共享服務展示全車系，從右至左為新北市交通局局長鍾鳴時、新北市觀光旅遊局局長長張其強、新北市副市長吳明機、GoShare 新事業總監姜家煒、台南市交通局長王銘德、宏佳騰智慧電車執行長林東閔。圖／GoShare提供
GoShare 移動共享服務展示全車系，從右至左為新北市交通局局長鍾鳴時、新北市觀光旅遊局局長長張其強、新北市副市長吳明機、GoShare 新事業總監姜家煒、台南市交通局長王銘德、宏佳騰智慧電車執行長林東閔。圖／GoShare提供

新冠肺炎疫情讓國人減少大眾運輸、不出國、甚至「不出門」，業者指出，共享機車在疫情期間使用量有明顯成長，GoShare也在此時宣布2020年計畫，包括4月1日起與新北市政府合作，於「青春山海線」佈下GoShare DOTS定點租還11個站點，讓國人國內觀光不怕染疫。同時，GoShare也透露，今年第二季將進駐熱門觀光城市台南。

GoShare新事業總監姜家煒於記者會中表示，自2019年上線200天以來，已經寫下全球用戶成長最快紀錄，累積騎乘超過 740 萬公里、逾 250 萬次租借。2020年GoShare將以「Go Together, Share Everywhere」為全方位策略佈局，把整合 Gogoro 生態系資源的「端至端」平台、台灣科技實力、以及移動共享服務的成功經驗帶到更多市場，透過更多元的形式落地生根。

為此，GoShare組成「Explore with GoShare 全球願景夥伴聯盟」，將做到 4E：Expand Presence（開拓新市場）、Enlarge Portfolios（拓展新商業模式）、Embrace Partners（攜手各界夥伴）、Engage Consumers（擁抱消費者），從今年開始陸續推出更豐富、更創新的移動體驗。

根據交通部觀光局2018年統計，國人國內單日旅遊占了近七成，也因此，GoShare今年首發為和新北市合作的「GoShare DOTS 定點借還」服務，首波採用 Gogoro 2 車款，以活潑奔放的亮黃色圓點裝飾標誌性的 GoShare Blue 車身，將在新北「青春山海線」佈下11個固定租還點和電池交換站，以淡水捷運站為起點，串起淺水灣、白沙灣、野柳女王頭等，一路到貢寮。

另外，GoShare也將於今年第二季正式跨越濁水溪，前進台南，由在地廠牌宏佳騰共同投資，台南的GoShare也將全部採用宏佳騰智慧電車Aeonmotor Ai-1 車款。宏佳騰執行長林東閔表示，除了因為宏佳騰是「台南子弟」，當仁不讓之外，也看到共享機車在台南的實用性、看好共享機車的未來商機。宏佳騰將在台南GoShare上線前舉行發表會，公布首批投入車口數。

GoShare也與悠遊卡攜手祭出台北捷運常客優惠獨家加碼，4月整個月新註冊用戶只要綁定悠遊卡LINE個人化服務並登錄活動，持同一張悠遊卡搭乘台北捷運滿11次，可再獲得100元GoShare 騎乘金。

宏佳騰 悠遊卡

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定點借還，暢遊北海岸風景區！GoShare再創共享機車新玩法

GoShare進軍台南 量身打造「GoShare DOTS 定點借還」

GoShare攜手新北市政府啟用DOTS服務 聯手宏佳騰前進台南

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