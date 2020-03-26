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星宇航休兵期做這件事 粉絲感動：期待再飛的那天

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在星宇的培訓照片中發現張國煒的身影，直呼「太美了」。 圖／截自星宇航空臉書
有網友在星宇的培訓照片中發現張國煒的身影，直呼「太美了」。 圖／截自星宇航空臉書

星宇航空開航不到兩個月，就因為疫情衝擊導致三航線全停擺，不過星宇航利用這段時間做人員培訓，讓不少粉絲紛紛留言打氣。 圖／截自星宇航空臉書
星宇航空開航不到兩個月，就因為疫情衝擊導致三航線全停擺，不過星宇航利用這段時間做人員培訓，讓不少粉絲紛紛留言打氣。 圖／截自星宇航空臉書

新冠肺炎疫情衝擊航空業，今年1月23日小年夜才風光開航的星宇航空，不到兩個月就面臨三航線全停擺、「乾燒錢」的窘境，星宇航空也證實「確實非常辛苦」，不過星宇航也趁勢推出「服務優化課程計畫」，持續增進軟硬體服務，讓不少「星宇粉」紛紛在臉書替星宇打氣：期待空中相會。

星宇航過去籌備期已「燒錢燒了兩年」，原以為可以開始回收卻又碰上新冠肺炎疫情，粗估每月的人事成本及固定成本就要上億，然而星宇航內部並未因此停擺，星宇航空近期在臉書粉絲專頁陸續貼出防疫休兵期的內部訓練，從飛航員、機務人員到客艙組員，防疫期間的札實訓練讓不少星宇粉大喊「加油」。

粉絲認為星宇航「不浪費時間自怨自艾，反而利用這段時間加強各種精進與訓練」、「環境險峻仍精益求精」，態度值得嘉許，表示「希望早點可以坐你們的飛機出去玩」力挺星宇航，甚至有網友歪樓星宇員工的心聲「還好我們只有三架」，也釣出星宇航小編自嘲「呼~好險」。

K董張國煒的星宇航空才開航2個月就停擺，星宇提到將向政府申請紓困，而空巴延遲交機的問題對目前的星宇航而言也不算壞事，星宇航表示「困境不會使我們挫折，堅持將使我們逆轉勝」，也讓不少星宇粉歸隊「期待再飛的那一天」。

新冠肺炎 星宇航空 張國煒

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