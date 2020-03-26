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中華信評：中鼎流動性調整為「極強健」 展望「穩定」

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

華信用評等公司今天確認中鼎工程的長期發行體信用評等為「twA」，短期發行體信用評等為「twA-1」；長期信用評等的評等展望為「穩定」，中鼎工程流動性的評估從之前的允當等級上調至極強健等級；台朔重工的長期發行體信用評等為「twA+」，短期發行體信用評等為「twA-1」，評等展望為「穩定」。

中華信評指出，中鼎工程在國內市場維持領先地位，透過不斷擴大海外營運規模，日益提升業務多元性，應可在未來一至兩年期間支持中鼎公司的競爭地位。與全球大型統包工程業者相較，中鼎工程的營運規模相對較小，在國際大型統包工程業務的獲利能力較弱，則部分抵銷了中鼎工程的優勢。

中華信評預期，中鼎工程波動較大的營運資金變動情況，以及預期上升的資本支出，將使借款槓桿比在未來一到兩年期間較不易大幅改善。中鼎工程極強健等級，反映中鼎工程經由發行長天期公司債及動支一筆銀行長期貸款等方式，大幅延長了中鼎工程借款的到期結構，預期中鼎工程與台灣的銀行業者間已經建立良好且穩固的往來關係，在國內信用市場中享有較高的地位。

另外， 針對台朔重工的評等，中華信評認為，台塑重工在台塑集團中具有策略重要性地位，因配合台塑集團的擴張計劃而享有較穩定的營收，也因此累積的良好技術能力與效率。台朔重工相對偏小的規模、較狹窄的業務範疇、有限的市場地位，以及因支應台塑集團的投資（特別是在鋼鐵業務方面）而維持在中等水準的財務槓桿比等。

不過，中華信評指出，來自母集團穩定的現金流量支持將能在未來一到兩年期間略為限縮台塑重工的借款槓桿比，台朔重工流動性的評估結果從之前的極強健等級向下調整為強健等級。

台塑集團 華信 公司債

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