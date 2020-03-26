范冰冰青島別墅被拆 建商鄉林：那是買家跟政府的事

因涉及破壞生態及海岸線，青島涵碧樓41棟海景獨棟別墅25日遭山東省青島市政府拆除，關於青島涵碧莊園41棟海景別墅被拆一事，鄉林建設集團今（26）日指出，那些被拆別墅並不在青島涵碧樓酒店的範圍內，都是已經售出的別墅住宅，銷售金額也都已入帳，鄉林並沒有任何損失，「那是買家跟政府的事情，與青島涵碧樓酒店無關，目前涵碧樓酒店都正常營運」。

鄉林建設指出，青島涵碧樓項目包括酒店、別墅，均取得合法許可與審批。拆別墅的原因是因中國在全國海岸線進行整治，青島市政府為恢復海岸帶礁岩的自然生態功能與公共屬性而進行的啟動整治，而拆除部分別墅，政府也以最大程度保障了購買別墅當事人的合法權益，也會保障涵碧樓酒店的正常營運。

中國青島涵碧樓是台灣鄉林建設旗下投資開發案。據山東省青島市黃島區委員會宣傳部官方微博「黃島發布」指出，根據有關單位研判，需對該案涉及破壞生態岸線的41棟建築進行整治。

針對部分建築已銷售給個人或單位的現狀，為最大程度保證當事人（單位）的合法權益，在採取評估、洽談的方式，對41棟建築進行資產確認後，已在25日啟動依法整治，以恢復海岸帶的自然生態功能和生態岸線的公共屬性，同時保護酒店的正常營運。

涵碧莊園與涵碧樓酒店是集團董事長賴正鎰重金請到澳洲籍國際設計大師Kerry Hill設計，他當時以青島港貨櫃(集裝箱)意象，打造濱海特色建築，41棟海景別墅更是Kerry Hill在中國唯一的住宅設計作品；其中著名的名人買家就是女星范冰冰。

涵碧樓酒店開幕5年以來，辦過多場國際論壇，也拿下多個國內外建築設計大獎，因為飯店每晚房價人民幣3,450元，相當於新台幣約1.5萬元，成為當地房價最貴的度假酒店。

基地規模達15萬平米（約4.54萬坪）的青島涵碧樓，在2014年6月開幕，該案不僅有飯店，更有五個可容納4,200個座位的餐廳，以及28家商場和婚宴部門，是當地首家擁有商場的文創休閒度假酒店。