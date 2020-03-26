GoShare進軍台南 量身打造「GoShare DOTS 定點借還」

共享電動機車 GoShare 移動共享服務於 2019 年登陸桃園、台北兩大生活圈，上線 200 天至今吸引超過 55 萬註冊用戶，今（26）日並宣布新增「GoShare DOTS 定點借還」服務解鎖，攜PBGN夥伴進軍台南。

「GoShare 隨借隨還」服務，在台南市政府的大力支持下，將於今年第2季正式跨越濁水溪，前進台南府城。坐擁歷史古蹟、民俗薈萃和美食小吃的台南，2019年遊客造訪達2,294 萬人，市區內移動需求旺盛；而機車對於台南市民來說，更是不可或缺的代步工具，因此成為GoShare的新版圖。

GoShare找來 Powered by Gogoro Network (PBGN) 智慧電動車聯盟成員 —— 宏佳騰智慧電車加入服務行列，不僅共同投資台南的移動共享市場，更致力於讓台灣成為全球綠能移動產業的領頭羊。透過 GoShare 硬體和軟體高度整合的完整移動解決方案為核心，加上宏佳騰在地深耕的經驗，以 Aeonmotor Ai-1 車款服務在地消費者。

GoShare 新事業總監姜家煒表示，GoShare 透過簡單便捷的移動共享服務，讓消費者輕鬆體驗到更靈活高效的日常移動選項，更在實際使用服務的過程中親身參與電動化革命，加速打造更乾淨、更智慧的未來城市。交通載具電動化已是國際未來趨勢。

GoShare 並為觀光需求，發表專為熱門景點量身打造的全新「GoShare DOTS 定點借還」服務，加上「GoShare 隨借隨還」服務，滿足都會通勤族與玩樂探險族的移動需求。「GoShare DOTS 定點借還」首波採用 Gogoro 2 車款。

GoShare 與新北市政府合作，將 GoShare DOTS 的全球首發，設在全台灣最長的綠能觀光旅遊路線 —— 新北「青春山海線」。GoShare DOTS 於 4 月 1 日起正式啟用服務，沿線設置 11 個固定站點，並無縫接軌公共運輸系統，以淡水捷運站為起點，串起淺水灣、白沙灣、野柳女王頭等超夯景緻。