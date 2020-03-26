中聯資轉爐石舖路 已逾290條

歐美各國及日本大量使用轉爐石於瀝青混凝土道路舖面及土木工程，成功取代天然砂石，中聯資源成功使用轉爐石粒料鋪路已高達290條以上，是國內相關領域翹楚，為綠色循環經濟重要的一環。

中聯資源總經理上官世和表示，中鋼集團每年鋼鐵生產量約1,600萬公噸，由煉鋼製程所產出之轉爐石副產物約160萬公噸，為達資源永續，推動轉爐石應用於道路工程循環經濟已見成效。利用研發新技術、新工法提升道路鋪築平坦度與強度。

為推廣使用，更建立使用規範及標準，以確保道路工程品質，編修「轉爐石瀝青混凝土使用手冊」，通過第三方公正單位工研院審查，並經濟部工業局發函國內各公務機關參考應用，「轉爐石瀝青混凝土粒料」獲頒「綠建材標章」產品認證，證明轉爐石是對環境及人體無害，且符合相關規格標準的綠建材。

上官世和表示，中鋼集團於國內推動轉爐石作為道路工程材料，除有效改善國內天然砂石資源逐漸匱乏的問題、降低天然砂石開採環境成本，更可藉由轉爐石本身高硬度、高抗壓強度等特性提升道路品質與耐久性，創造循環再利用的永續生機，與全球共同推動循環經濟。